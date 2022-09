Le Statec se penche sur les habitudes de navigation des internautes luxembourgeois. Cette fois-ci, l'institut s'est intéressé aux applications de messagerie instantanée. Il en ressort que même les seniors sont friands de ces apps.

Jeunes et moins jeunes, ils sont tous accros à WhatsApp

Simon MARTIN

Après avoir révélé que les jeunes Luxembourgeois passaient 5 heures par jour sur leur portable, que plus d'un enfant sur trois a reçu son premier smartphone entre l'âge de 10 et 12 ans et que 62% des internautes luxembourgeois utilisent un ou plusieurs réseaux sociaux, le Statec s'est cette fois-ci penché sur l'usage des applications de messagerie instantanée.

Si le grand public connaît forcément les mastodontes du milieu que sont WhatsApp, Messenger ou encore Snapchat. Il en existe une multitude d'autres un peu plus obscurs, mais qui font également partie de la vie courante de milliers de résidents Luxembourgeois. Il y a notamment Viber, très utilisée dans les pays de l'Est, Signal et Telegram, deux applications centrées sur la sécurité des communications, ou encore WeChat, qui est quant à elle massivement utilisée en Chine et par les expatriés chinois.

Les seniors ne sont pas en reste

D'une manière plus globale, le Statec note qu'en 2021, 74% des internautes ont utilisé une messagerie instantanée, ce qui correspond à quasi trois Luxembourgeois sur quatre, sachant que 99% de la population est connectée. L'institut de statistiques fait d'ailleurs remarquer que ce sont davantage les femmes (77%) que les hommes (72%) qui utilisent ces messageries. Logiquement, celles-ci sont davantage utilisées par les plus jeunes. En effet, 85% des internautes âgés de 16 à 24 ans utilisent une app de ce genre. Si ce taux se réduit au fur et à mesure des tranches d'âge, il faut souligner que 60% des internautes âgés de 65 à 74 ans utilisent une messagerie instantanée. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour s'y mettre.



Comme expliqué ci-dessus, toutes ces apps sont toutefois utilisées à plus ou moins grande échelle. Mais celle qui remporte la palme, c'est sans aucun doute WhatsApp, plébiscitée par 91% des internautes qui s'y connectent. Facebook Messenger occupe la seconde place avec 65%.

Les autres applications comptent beaucoup moins d'adeptes (20% pour Snapchat par exemple). Le Statec indique que c'est Messenger qui a le plus de succès pour les jeunes actifs de 25 à 34 ans, tandis que les personnes nées après 2000 sont plus friandes de Snapchat. Les seniors sont quant à eux plus adeptes de Skype, l'app étant davantage centrée sur les appels vidéo.

D'accord, on en sait désormais plus sur quel public utilise quelle app. Cela dit, à quelle fréquence les Luxembourgeois utilisent-ils celles-ci? Il apparait que, selon le Statec, 89% des utilisateurs de messageries instantanées s'y connectent tous les jours, 40% plus de 5 fois par jour et 24% plus de 10 fois par jour. «Les femmes passent plus de temps sur les messageries instantanées que les hommes et le temps de connexion diminue sans surprise fortement avec l’âge», note l'institut.

Enfin, sur la durée d'utilisation, il ressort que 49% des femmes y passent plus d'une heure par jour contre 39% des hommes. Une légère minorité de personnes, de l'ordre de 6%, y passe toutefois plus de 5 heures par jour.





