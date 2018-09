L'Etablissement de Radiodiffusion Socioculturelle annonce que M. Jean-Paul Hoffmann a démissionné de son poste de directeur de la radio 100,7 afin de poursuivre d'autres opportunités professionnelles.

Jean-Paul Hoffmann quitte Radio 100.7

Jean-Paul Hoffmann démissionne du poste de directeur et a déclaré: «Après cinq années à la tête de l'équipe de la radio 100,7, je me réjouis des progrès réalisés en termes de dynamisation du programme, de professionnalisation de l'approche, et de développement de la présence numérique de la radio par le biais du site internet et de son application mobile. La radio 100,7 a enregistré une augmentation significative de son audience en volume. Cette évolution témoigne de l'engagement et de la créativité du personnel de la radio 100,7 que je tiens à remercier de tout mon cœur. Le moment est maintenant venu de mettre la direction entre de nouvelles mains afin de permettre à la radio 100,7 d'atteindre son prochain niveau de développement et de réaliser pleinement son potentiel».

Laurent Loschetter, président du Conseil d'administration de radio 100,7 a déclaré : «Le travail accompli par M. Hoffmann ces cinq dernières années permet aujourd'hui à la radio 100,7 d'être prête pour les défis futurs. Le Conseil regrette le départ de M. Hoffmann, et je veux personnellement le remercier pour les efforts qu'il a menés dans l'intérêt du développement de la radio et du renforcement de la radio de service public. Nous lui souhaitons satisfaction et succès dans ses nouvelles orientations professionnelles.»

