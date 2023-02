Un message controversé sur Twitter a conduit l'organisateur des manifestations anti-covid devant le tribunal début février. Le jugement a été rendu ce mardi 28 février.

Luxembourg 3 min.

À cause d'un post sur Twitter

Jean-Marie Jacoby condamné à une amende

Maximilian RICHARD Un message controversé sur Twitter a conduit l'organisateur des manifestations anti-covid devant le tribunal début février. Le jugement a été rendu ce mardi 28 février.

Un tweet qui coûte cher à Jean-Marie Jacoby. Le juge de la 18e chambre correctionnelle a condamné, en première instance, l'organisateur des manifestations anti-covid à une amende de 1.500 euros. Le parquet avait poursuivi l'homme de 68 ans pour injure et dégradation (outrage) de membres du gouvernement.

L'organisateur de la manifestation antivax a menacé des agents de sécurité Après avoir reçu des menaces, les policiers ont cherché une arme dans la maison de l'homme. Entre-temps, il a dû répondre à d'autres accusations devant le tribunal.

Au cœur de la procédure, il y a un post sur Twitter du mois de décembre 2021 : «Mort par pendaison aurait été la sanction des juges militaires américains à Nuremberg en 1947 pour Bettel et Tanson si vraiment ils voulaient forcer les gens à participer à un essai médical en 3e phase clinique ... oups. #dictature sanitaire»

Lors de l'audience publique du tribunal début février, le prévenu a rejeté l'accusation, affirmant qu'il n'avait demandé à personne de pendre le Premier ministre Xavier Bettel (DP) et Sam Tanson (Déi Gréng). Il n'avait pas non plus annoncé vouloir le faire lui-même. L'homme, qui s'est régulièrement fait remarquer par le passé pour sa croyance dans les mythes conspirationnistes, a notamment justifié son tweet par une comparaison plus que déplacée avec l'époque nazie.



Sam Tanson porte plainte contre Jean-Marie Jacoby La ministre de la Justice a annoncé déposer une plainte contre Jean-Marie Jacoby, d'après 100,7. Il est une des figures du mouvement opposé aux mesures sanitaires anti-covid du gouvernement.

La représentante du ministère public a souligné qu'aucune menace d'attentat n'était reprochée à Jean-Marie Jacoby. «Mais insinuer que des politiciens veulent faire des expériences sur des êtres humains constitue sans aucun doute un outrage. Tout le monde a le droit d'exprimer son opinion au Luxembourg, mais il ne faut pas pour autant offenser d'autres personnes.»



Perquisition après des menaces

Un jour seulement avant le début du procès, le parquet avait ordonné une perquisition au domicile de Jean-Marie Jacoby. Les menaces présumées de l'homme à l'encontre des agents de sécurité lors d'un contrôle d'entrée au palais de justice ont été l'élément déclencheur. Comme dans les aéroports, les vestes et les sacs sont notamment passés au crible par un appareil à rayons X.

Les déclarations auraient été claires et l'on soupçonnait l'homme d'être en possession d'une arme, a commenté un porte-parole de la justice début février. Cela n'a toutefois pas été confirmé lors de la perquisition. Aucun objet suspect n'a été saisi dans la maison de l'homme.



L'enquête sur cet incident n'est pas encore terminée. On ne sait donc pas encore si les menaces présumées auront des conséquences pour Jean-Marie Jacoby, ni lesquelles.

Peter Freitag et Jean-Marie Jacoby devant le tribunal Les organisateurs des manifestations contre les mesures sanitaires ont dû répondre de plusieurs infractions commises lors des mouvements de protestation.

Comme Jean-Marie Jacoby l'a lui-même expliqué début février dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il s'est plaint des contrôles de sécurité. Pour lui, les mesures telles que l'obligation d'enlever la ceinture sont humiliantes. Il déclarait encore qu'un jour, il viendra et tirera sur tout le monde. Il n'aurait que deux problèmes à résoudre : obtenir une arme à feu et apprendre à tirer. «Maintenant, ils cherchent l'arme à feu que je n'ai pas», a raillé l'homme de 68 ans à propos de la perquisition de son domicile.



Cofondateur d'un parti

Depuis novembre 2020, Jean-Marie Jacoby organise, avec Peter Freitag, des rassemblements hebdomadaires dans la capitale. Au cœur de ces manifestations, connues sous le nom de «Saturday for Liberty» ou «Polonaise solidaire», se trouvent la pandémie de covid et la guerre en Ukraine. Les participants considèrent que ces dernières font partie d'un complot ourdi par une élite.

Ces manifestations ont déjà amené les deux organisateurs sur le banc des prévenus au Luxembourg. Ils ont été condamnés à des amendes pour avoir enfreint la législation liée au covid-19. Peter Freitag, quant à lui, a dû répondre en mai dernier devant la justice d'une vidéo présumée incitant à la haine. La procédure judiciaire s'est soldée par un acquittement.

Peter Freitag et Jean-Marie Jacoby, qui était membre du KPL jusqu'à sa démission en avril 2021, prévoient de participer aux prochaines élections. En octobre 2021, ils ont fondé avec une autre personne le parti «Mir d'Vollek». Dans un programme électoral provisoire, ils demandent entre autres le retrait du Luxembourg de l'OTAN et de l'OMS.



Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Pascal Mittelberger

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.