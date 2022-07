Depuis la semaine dernière, le Luxembourgeois, condamné pour homicide, purge le reste de sa peine de 3.275 jours en Espagne.

Fin de cavale en Espagne pour un Luxembourgeois

Jean-Marc Sirichai Kiesch va purger le reste de sa peine

Steve REMESCH Depuis la semaine dernière, le Luxembourgeois, condamné pour homicide, purge le reste de sa peine de 3.275 jours en Espagne.

La ténacité des autorités pénales luxembourgeoises a payé: le Luxembourgeois Jean-Marc Sirichai Kiesch, condamné pour homicide involontaire et qui s'était réfugié en Espagne, devra purger le reste de sa peine de 3.275 jours dans une prison espagnole. C'est ce qu'a annoncé le parquet général jeudi après-midi. Cette décision met un terme définitif à un bras de fer de plus de deux ans entre les autorités espagnoles et luxembourgeoises.

Comme le précise le communiqué de presse, l'autorité luxembourgeoise n'a été informée que mercredi par les autorités judiciaires espagnoles que Jean-Marc Sirichai Kiesch était entré dans un établissement pénitentiaire espagnol dès le 29 juin pour y purger le reste de sa peine.

Évasion après une libération

Sirichai Kiesch avait été condamné le 26 octobre 2000 par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Diekirch à une peine de 20 ans de prison, dont cinq ans avec sursis. Il avait commis en janvier 1999 à Eppeldorf un homicide sur une femme de 69 ans ainsi qu'une tentative d'incendie.

Kiesch était en fuite depuis fin octobre 2004, car il n'était pas retourné au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) à Schrassig après une permission de sortie. Après une enquête intensive, il avait été arrêté le 10 août 2020, soit après près de 16 ans de cavale, par des enquêteurs ciblés à Punta Umbria, dans la province de Huelva, à la pointe sud de l'Espagne. Auparavant, le parquet général avait émis un mandat d'arrêt européen. L'élément décisif pour l'arrestation a été un signalement de témoin reçu via la plateforme européenne de recherche Europe's Most Wanted Fugitives.

Les juges espagnols font obstruction

Mais à l'époque, les espoirs d'une extradition rapide de Kiesch vers le système pénitentiaire luxembourgeois ont vite été déçus. La justice espagnole a remis l'homme, alors âgé de 40 ans, en liberté et un tribunal a décidé de rejeter la demande de la justice luxembourgeoise de le transférer au Grand-Duché. Le motif invoqué était que Kiesch était entre-temps solidement ancré en Espagne, qu'il y avait fondé une famille et qu'il n'avait jamais rien eu à se reprocher en Espagne.

Mais la situation allait devenir encore plus désespérée: Plus d'un an après l'arrestation, la demande de purger la peine de prison en suspens a également été rejetée par le tribunal central de Madrid. Les juges ont décidé de ne pas reconnaître ni d'exécuter l'arrêt de Luxembourg du 26 octobre 1999. Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte de la décision-cadre européenne 2008/909/JAI, qui avait justement rendu obligatoire la reconnaissance mutuelle des décisions pénales des autres Etats membres de l'Union européenne.

Les juges ont retenu que Jean-Marc Sirichai Kiesch était mineur au moment des faits et qu'une condamnation selon le droit des adultes n'était pas possible selon la loi espagnole. Le Luxembourgeois, condamné définitivement pour homicide, semblait donc définitivement hors de portée du système pénitentiaire luxembourgeois.

Un retournement de situation en décembre

Selon les informations du Luxemburger Wort, l'affaire a connu un tournant dès la fin de l'année 2021: le 29 décembre, le tribunal central espagnol a décidé en première instance de reconnaître le jugement de l'année 2000. Selon les informations, le Luxembourg n'a été informé que fin février. De toute façon, au cours de la procédure, on a appris à plusieurs reprises que l'échange d'informations entre les autorités espagnoles et luxembourgeoises était particulièrement mauvais. Même au Luxemburger Wort, tous les services de presse compétents de la justice espagnole ont refusé de donner la moindre information sur le cas et sur les procédures en vigueur.

Meurtre à Befort: le 5 janvier 1999, une voisine a découvert le corps d'une femme de 69 ans vivant seule. La victime avait été ligotée et cruellement maltraitée avec un marteau de bois. La femme s'est finalement étouffée dans son propre sang. Par la suite, le criminel a tenté d'effacer les traces en mettant le feu à la maison. Photo: Tessy Hansen/LW-Archives

Jean-Marc Sirichai Kiesch avait ensuite fait appel de la décision du tribunal central. Sa demande a été rejetée par un tribunal de deuxième instance. Toutes les voies de recours ayant été épuisées, son incarcération a été ordonnée.

Quant à savoir si l'homme de 41 ans passera réellement l'intégralité du reste de sa peine, ce qui correspond à huit ans et onze mois, cela n'a pas encore été clarifiée. Comme l'a expliqué l'avocat pénaliste espagnol Luis Chabaneix au «Luxemburger Wort» en septembre 2020, cela est fort probable au vu de la situation, puisque la demande émane au départ du Luxembourg et que l'exemption de détention ne correspond pas à la pratique juridique espagnole.

