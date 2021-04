Jean-Louis Schiltz perd (un peu) de son influence aux HRS

Réuni ce lundi, le conseil d'administration des Hôpitaux Robert Schuman SA a validé un changement de gouvernance. L'ancien ministre CSV perd la présidence du conseil d'administration de la société chargée de chapeauter les activités hospitalières, mais conserve celle de la Fondation.

Jean-Michel HENNEBERT Réuni ce lundi, le conseil d'administration des Hôpitaux Robert Schuman SA a validé un changement de gouvernance. L'ancien ministre CSV perd la présidence du conseil d'administration de la société chargée de chapeauter les activités hospitalières, mais conserve celle de la Fondation.

Les instances dirigeantes des Hôpitaux Robert Schuman (HRS) changeront bel et bien. Ou du moins, celle de HRS SA. Selon nos confrères de la Radio 100,7, Jean-Louis Schiltz a été évincé de son poste de président du conseil d'administration de la société en charge de la supervision de l'ensemble des activités hospitalières du groupe, lors de la réunion du conseil et de l'assemblée générale organisée ce lundi. Il conservera, en revanche, son poste de président du conseil d'administration de la Fondation, actionnaire unique de Hôpitaux Robert Schuman SA, mais aussi de Santé Service S.A.

Toujours selon nos confrères, l'ancien ministre CSV redevenu avocat n'est pas le seul à voir évoluer ses fonctions au sein du groupe puisque Michel Wurth et Claude Seywert, tous deux jusqu'à présent vice-présidents de HRS SA et de la Fondation, ne pourront plus siéger dans les deux instances. Dans un communiqué publié lundi, le groupe confirme les «changements au niveau de la gouvernance» et précise que «Georges Heirendt est nommé nouveau président du conseil d'administration qui est complété par le Dr Jacques Blondelot et le Dr Marco Hirsch».

Pour justifier cette décision, les Hôpitaux Robert Schuman indiquent que «Jean-Louis Schiltz et Michel Wurth n'ont pas sollicité le renouvellement de leurs mandats d'administrateurs de la HRS SA». Car ces derniers avaient accepté ces fonctions parce qu'elles devaient être assumées «pour une période maximale de douze mois». Ces derniers restent bel et bien aux commandes de la Fondation, au poste de président et vice-président. Claude Seywert restant vice-président de HRS SA, il cède sa place de vice-président de la Fondation au Dr Robert Steinmetzer.

Who's who Le conseil d'administration de HRS SA est composé de: Georges Heirendt, président exécutif; Claude Seywert, vice-président, affaires financières et constructions; Dr Marco Hirsch, vice-président, affaires médico-soignantes; Diane Adehm; Dr Jacques Blondelot; Dr Emile Bock; Marie-Josée Jacobs; Thomas Klein; Armand Klamm; Michèle Konsbrück; Wilfried Kottmann; Sylvie Nowaczyk; Dr Cyril Thix et Laurent Zanotelli, commissaire du gouvernement. Le conseil d'administration de la Fondation est composé de: Jean-Louis Schiltz, président; Dr Robert Steinmetzer, vice-président; Michel Wurth, vice-président; Dominique Hansen, Max Hengel, Benoit Holzem.

Ces modifications à la tête des HRS interviennent dans un contexte de suspicion autour de la direction de l'établissement qui compte plus de 260 médecins et quelque 2.300 salariés. Que ce soit en raison de la polémique autour de la vaccination indue du président et des deux vice-présidents des conseils d'administration, des accusations de harcèlement professionnel sur le personnel ou bien encore de la tentative de mise en place d'une stratégie vaccinale privée.

Pour mémoire, le groupe Hôpitaux Robert Schuman chapeaute les activités de l'hôpital du Kirchberg, de la clinique Bohler, de la Zithaklinik et de la clinique Sainte-Marie et a été fondé par la Congrégation des Franciscaines de la Miséricorde et la Congrégation des Sœurs de Sainte-Elizabeth. Le groupe devrait, à l'avenir, concentrer ses activités principalement au Kirchberg avec la création d'une nouvelle tour de 15 étages et de l'extension de la clinique Bohler. La construction de ce nouvel ensemble a été validé en novembre 2020 en Conseil de gouvernement.

