L'ancien rédacteur-en-chef du "Luxemburger Wort" doit remplacer doit prendre la direction du groupe Editpress. La nomination de Jean-Lou Siweck doit être décidée ce mercredi.

Jean-Lou Siweck, prochain directeur d'Editpress

Pol Schock L'ancien rédacteur-en-chef du "Luxemburger Wort" doit remplacer doit prendre la direction du groupe Editpress. La nomination de Jean-Lou Siweck doit être décidée ce mercredi.

Jean-Lou Siweck, 47 ans, va devenir le nouveau direkter d'Editpress, selon des informations confidentielles obtenues par le "Luxemburger Wort". L'ancien rédacteur-en-chef du "Wort" va ainsi remplacer Danièle Fonck, 65 ans. La décision doit être validée ce mercredi lors d'un conseil d'administration. Ni M. Siweck, ni Nico Clement, président d'Editpress n'étaient joignables pour commenter l'information.

En novembre dernier, Editpress avait déjà connu un changement dans sa direction. Alvin Sold était parti à la retraite et la direction bicéphale du "Tageblatt", principal quotidien du groupe, avait été modifié: le tandem Alvin Sold/Danièle Fonck avait été remplacé par le tandem Danièle Fonck/Dhiraj Sabharwal. Outre le "Tageblatt", Editpress comprend "Le Quotidien", "Revue", "Le Jeudi" et une partie de "L'essentiel".

Jean-Lou Siweck est récemment retourné au ministère d'État et est devenu membre du conseil d'administration de Radio 100.7. Il a été auparavant rédacteur en chef du "Luxemburger Wort" pendant quatre ans. Il a étudié le journalisme et la communication à l'Université libre de Bruxelles et au Collège d'Europe à Bruges, puis a été journaliste au "Lëtzbuerger Land" et au "Quotidien" jusqu'à ce qu'il rejoigne l'administration en tant que conseiller économique auprès du ministère d'Etat du Premier ministre Jean-Claude Juncker.