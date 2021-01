Opération communication pour le Premier ministre français, de passage jeudi matin au CHR Metz-Thionville pour évoquer la campagne de vaccination. Il devrait annoncer ensuite dans la soirée de nouvelles mesures sanitaires.

Jean Castex à Metz avant de durcir les restrictions

(jm ) - Si les nouvelles restrictions qui devraient être annoncées ce jeudi soir par Jean Castex sont dans tous les esprits, les caméras étaient pointées dans la matinée sur son déplacement au CHR de Metz-Thionville. Le Premier ministre français est venu en force avec trois ministres, dont Olivier Véran, en charge de la Santé, pour vanter les réussites de la campagne de vaccination française. Il a choisit pour cela le centre hospitalier ayant reçu le plus de doses de vaccins du Grand Est, région particulièrement touchée par l'épidémie.

Pour contrer ce rebond, la campagne de vaccination prend un nouveau tournant ce jeudi. Plus de 138.000 personnes ont déjà reçu une injection, essentiellement des personnes âgées en Ehpad et des personnels soignants de plus de 50 ans. C'est désormais le tour des personnes âgées de plus de 75 ans. Lors de sa visite, le Premier ministre s'est mis en scène, réceptionnant un appel depuis la plateforme téléphonique de prise de rendez-vous lancée ce jeudi. Cette nouvelle étape dans la vaccination devrait concerner cinq millions de personnes, qui devraient également pouvoir sur Internet à partir de ce jeudi.

« Bonjour Madame », en visite au @CHR_metz_thion, le Premier ministre @JeanCASTEX prend directement un appel dans la plate-forme téléphonique de prise de rdv de vaccination pour les + de 75 ans pic.twitter.com/B96LdJnA7D — Cécile Soulé (@CecileSoule) January 14, 2021

C'est une avancée que Jean Castex tenait à souligner, après le lent démarrage de la campagne, critiqué par des élus locaux. Notamment dans le Grand Est, où Jean Rottner, le président de région, avait taxée l'organisation de la campagne de «scandale d'état» il y a une semaine. L'opération séduction du gouvernement auprès des élus semble avoir porté ses fruits, puisque Jean Rottner a assuré dans un tweet que ses derniers échanges avec le ministre de la Santé s'étaient avérés «constructifs».



Le ministre de la santé @olivierveran m’a appelé.

Echanges constructifs, francs et prise en compte des propositions des @regionsdefrance

L’ai assuré de la volonté d’unir nos forces et moyens pour réussir la campagne de vaccination en phase 2 et 3. — Jean ROTTNER (@JeanROTTNER) January 13, 2021

Le périple lorrain du Premier ministre ne pourra néanmoins pas aller jusqu'à séduire les élus de Nancy. Jean Castex a en effet dû abandonner son après-midi dans la ville à causes des conditions météorologiques. La Lorraine a en effet été placée en alerte orange par Météo France, 15 centimètres de neige étant attendus en plaine dans la journée.



Le Premier ministre rentrera donc directement à Paris, où il doit annoncer à 18h de nouvelles restrictions sanitaires. Il n'aura donc pas l'occasion d'éprouver le respect du couvre-feu en Moselle. Comme en Meurthe-et-Moselle, dans la Meuse et dans 22 autres des 101 départements français, il y est en vigueur à partir de 18h depuis le 2 janvier. Jean Castex devrait présenter une extension de cette mesure à d'autres territoires lors de sa conférence de presse.

Un million de tests pour les professeurs et leurs élèves Le ministre de la Santé Olivier Véran a également annoncé au cours du déplacement une évolution de la campagne de tests. «Nous avons monté un protocole qui vise à dépister jusqu'à un million d'enfants et d'enseignants par mois», a-t-il assuré, sans préciser la date de mise en place de la mesure qui devrait concerner les enfants âgés de six ans et plus.



