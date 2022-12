Le ministre des Affaires étrangères et cycliste amateur passionné doit ralentir quelques jours : il va se faire opérer ce lundi

Il sera en télétravail quelque temps

Jean Asselborn va se faire opérer au genou droit

(jt/mer)- Le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP) va subir une opération au genou ce lundi. L'opération portera sur le genou droit, a indiqué le gouvernement ce jeudi dans un communiqué de presse. Le ministre de 73 ans restera ensuite hospitalisé quelques jours avant d'entamer une rééducation sous contrôle médical.

Selon le communiqué, le ministre des Affaires étrangères s'acquittera de ses tâches principales en faisant du télétravail pendant sa période de réhabilitation. Jean Asselborn est un cycliste passionné et a participé plusieurs fois à un « Tour de France » personnel. L'été dernier aussi, il avait fait le tour du sud de l'Hexagone à vélo. Jean Asselborn doit maintenant abandonner sa bicyclette bien-aimée pendant un certain temps.

Mais il n'avait pas l'intention d'abandonner le cyclisme, a assuré le ministre au Luxemburger Wort jeudi après-midi. Il y a beaucoup d'athlètes qui font encore du vélo à un âge avancé et même avec deux nouvelles rotules. Jean Asselborn a souligné qu'il voulait se rétablir pour remonter en selle le plus rapidement possible : «Mon objectif est de remonter le mont Ventoux l'année prochaine.»

