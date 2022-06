Le ministre LSAP des Affaires étrangères, ex-aequo avec la ministre de la Santé, récupère la première place des politiciens les plus appréciés du pays, à laquelle il était abonné depuis longtemps.

Jean Asselborn rattrape Paulette Lenert

Elle avait réussi au début de l'été 2020, en pleine pandémie, à détrôner son collègue du LSAP Jean Asselborn de sa première place du Politmonitor, le sondage de popularité des politiciens effectué par Tns-Ilres pour le compte du Luxemburger Wort et de RTL auprès de 1.048 personnes âgées de plus de 18 ans.

L'évolution record des prix pèse sur les Luxembourgeois La population luxembourgeoise s'inquiète de la flambée actuelle des prix, alors que l'accès à un logement abordable reste la préoccupation majeure, selon les conclusions du dernier Politmonitor réalisé pour le «Luxemburger Wort» et «RTL».

Mais Paulette Lenert n'a jamais vraiment su le distancer. Le ministre des Affaires étrangères confirme qu'il reste toujours très populaire auprès de la population luxembourgeoise, puisqu'il a rattrapé sa collègue socialiste. Il grappille même deux points, tandis que Paulette Lenert, actrice de premier plan lors de la crise sanitaire, perd quelques plumes (-7 points).

C'est même l'une des grandes perdantes de ce nouveau sondage de popularité. Les positions de la figure de proue des socialistes au sujet de l'IRM, souvent critiquées, y sont peut-être pour quelque chose, alors que sa gestion de la crise sanitaire a été maintes fois saluée.

Derrière le duo de tête socialiste du sondage qui combine les valeurs de la sympathie et de la compétence, on retrouve sur la troisième marche du podium le Premier ministre Xavier Bettel (DP), qui conserve la même moyenne qu'en 2021.

Le politicien de l'opposition ayant le meilleur score est Sven Clement (Parti pirate), qui se positionne à la 5e place et gagne 4 points par rapport au dernier Politmonitor. Il est incontestablement le numéro un de son parti, Marc Goergen pointant à la 33e place.

42 politiciens au lieu de 35

Par rapport à novembre dernier, plusieurs changements de taille sont à noter dans ce nouveau Politmonitor. Cette fois, ce sont 42 hommes et femmes politiques, et non plus 35, qui font partie du sondage. Avec le remaniement gouvernemental intervenu au début de l'année, ce sont pas moins de quatre nouveaux ministres qui font leur entrée dans ce classement. Et qui sont cotés pour la première fois. Seul Georges Engel y figurait déjà auparavant, en tant que chef du groupe parlementaire du LSAP.

Ce nouveau Politmonitor a par ailleurs pris en compte la double direction du CSV et du LSAP et, dans un souci d'équilibre par rapport aux autres partis, le sondage a intégré un deuxième député pour les Pirates, Déi Lénk et l'ADR.

Dans la perspective des deux échéances électorales de 2023 et de la question de la candidature à la présidence du DP, Lydie Polfer fait également partie des politiciens repris pour ce nouveau Politmonitor.

Lydie Polfer en tête

Et en termes de notoriété, parmi les nouveaux arrivants, personne ne fait mieux que la bourgmestre de Luxembourg. Avec 93%, elle est loin devant le nouveau ministre du Travail et des Sports Georges Engel (LSAP, 82%), le ministre de l'Agriculture et des Affaires sociales Claude Haagen (LSAP, 81%) et à près de 20 points de la ministre des Finances Yuriko Backes (DP, 74%). Joëlle Welfring (69%), la nouvelle ministre de l'Environnement, ferme la marche mais elle n’a été intronisée dans ses nouvelles fonctions que début mai seulement.

En ce qui concerne la compétence des nouveaux arrivants, un pourcentage assez élevé de répondants a préféré s'abstenir sur la question. Pour cette raison, les nouveaux ministres font des scores assez modestes à ce niveau. Yuriko Backes et Georges Engel font tout de même leur entrée dans le Top 15.

S'il y a un constat à retirer de ce nouveau sondage, c'est que les 1.048 citoyens interrogés donnent généralement de meilleures notes à leurs politiciens qu'à l'automne dernier. Sur les 30 hommes et femmes politiques qui faisaient déjà partie de la liste en novembre dernier, 21 ont obtenu de meilleurs résultats cette fois-ci et seulement cinq affichent un moins bon score.

Parmi les grands gagnants, citons Gilles Roth, coprésident du CSV, qui engrange 7 points. Corinne Cahen, en mauvaise posture en novembre dernier pour sa gestion contestable de la pandémie dans les maisons de repos, grappille elle aussi 7 points de plus et se hisse à la 27e place. Le duo socialiste Georges Engel et Franz Fayot pointe aussi dans les meilleures progressions, alors que du côté du DP, Lex Delles s'enracine dans le Top 10.

Fred Keup ferme la marche

Quant à ceux qui figurent parmi les perdants, outre Paulette Lenert, il y a Fernand Kartheiser. Le porte-parole des députés de l'ADR trône en 38e place. Son collègue de parti, Fred Keup, termine lanterne rouge, avec une moyenne de 14%.

A un an des législatives, le LSAP affiche donc ses ambitions et confirme qu'il souhaite prendre la première place sur l'échiquier politique. Non content de s'attribuer la tête du classement, le parti place aussi deux autres ministres, Taina Bofferding et Franz Fayot, dans le Top 10 des politiciens les plus appréciés du pays. Avec Paulette Lenert comme locomotive, et Jean Asselborn qui confirme qu'il reste toujours aussi populaire, les socialistes peuvent attendre 2023 avec sérénité.



