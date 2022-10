Le frère de Diana Santos affirme avoir des informations importantes à donner aux autorités et se dit prêt à venir au Luxembourg.

Drame de Mont-Saint-Martin

«Je veux que la police me parle de toute urgence»

Vítor Santos, 43 ans, le frère aîné de Diana Santos, la Portugaise qui vivait au Luxembourg et qui a été retrouvée démembrée à Mont-Saint-Martin le 19 septembre, a déclaré à Contacto qu'il avait des informations pertinentes à communiquer aux autorités.

«Je veux que la police me contacte. Je suis disponible pour venir au Luxembourg. Je sais que j'ai des choses importantes à dire. En tant que frère de Diana, je devrais être là», a déclaré Vítor, qui se trouve actuellement à Vila do Conde.

Le frère de la victime dit avoir été informé de la mort de Diana par un ami et avoir ensuite été contacté par les consulats français et luxembourgeois. Mais il dit n'avoir reçu aucun contact de la part de la police. «J'espère que les autorités vont me parler. Je souhaite que les polices judiciaires du Portugal, de France et du Luxembourg me contactent de toute urgence.»

Vítor Santos a fait part de son indignation à Contacto. «Décapité, démembré... C'est une chose inconcevable pour moi. Je n'ai jamais pensé que cela pouvait m'arriver. Je veux juste la justice, c'est tout. Tout soupçon et tout doute devront être levés pour soulager le cœur de notre famille. Et le mien. Elle est morte, mais elle est toujours vivante dans mon cœur», a-t-il déclaré.

Diana Santos avait 40 ans et était originaire de Porto. Elle laisse un fils de 22 ans.

Elle vivait au Luxembourg depuis quatre ou cinq ans

Selon son frère, Diana Santos vivait au Luxembourg depuis «environ quatre ou cinq ans». Et, selon le Luxemburger Wort, elle vivait à Diekirch. Ce n'était pas sa première expérience à l'étranger. Son père, qui a également parlé à Contacto, révèle qu'elle a toujours travaillé comme serveuse et aide-cuisinière.

Le parquet luxembourgeois a confirmé lundi, de première main à Contacto, que la victime était portugaise et vivait au Grand-Duché. Suite à cette nouvelle, le parquet de Nancy, en France, a confirmé mardi que les autorités luxembourgeoises avaient identifié le corps grâce à des tatouages et à l'utilisation de l'ADN et a ajouté qu'il avait transmis l'affaire au parquet de Diekirch.

Le corps démembré de la femme a été retrouvé le 19 septembre par un adolescent de 16 ans derrière un bâtiment abandonné à proximité de la mairie de Mont-Saint-Martin, dans le département de Meurthe-et-Moselle.

L'affaire fait depuis lors l'objet d'une enquête par les autorités françaises et luxembourgeoises.

