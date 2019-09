Mgr Jean-Claude Hollerich, 61 ans, archevêque de Luxembourg, sera proclamé cardinal le 5 octobre, a annoncé dimanche après-midi le pape François.

«Je suis heureux pour toute l'Église luxembourgeoise»

(Jmh avec KNA/rc/mbb/mer) - À compter du 5 octobre, Mgr Jean-Claude Hollerich jouera un rôle de tout premier plan dans la structure de l'Église. C'est en effet à cette date qu'il sera nommé cardinal, comme l'a annoncé dimanche le pape François. À 61 ans, il appartiendra au cercle restreint des 128 cardinaux de moins de 80 ans autorisés à voter aux élections papales.

Interrogé quelques minutes après l'annonce officielle, l'actuel évêque indique «être heureux pour toute l'Église luxembourgeoise» et se dit «très surpris» par cette nomination. Cité sur cathol.lu, Mgr Hollerich entend mettre en avant dans sa future action «l'Europe, la crise des réfugiés et la protection du climat».

Première pour l'Église du Luxembourg

Pour Leo Wagener, vicaire général et évêque auxiliaire de Luxembourg, cette annonce constitue «une reconnaissance» du travail accompli par Mgr Jean-Claude Hollerich, mais aussi un «renforcement de l'approche pastorale» auquel le pape et l'archevêque Hollerich se sont engagés.

Pour l'Église du Grand-Duché de Luxembourg et pour l'archevêque lui-même, cette nomination est d'autant plus appréciée que rare, puisque contrairement à d'autres diocèses, tels que Milan ou Munich dont les évêques deviennent presque automatiquement cardinaux. Archidiocèse depuis 1988, le Luxembourg voit pour la première fois son représentant élevé au poste de cardinal. Un geste qui peut être considéré comme un signe d'estime personnelle de la part du pape François.

Namur, Francfort et Tokyo

Né le 9 août 1958 à Differdange, Jean-Claude Hollerich quitta les frontières du Grand-Duché pour étudier la théologie à Rome. En 1981, il entre dans l'Ordre des Jésuites. Après le noviciat de Namur, en Belgique, et deux ans de pastorale à domicile, il poursuit ses études théologiques de 1985 à 1989. À Tokyo, puis à Francfort.

Après son ordination sacerdotale en 1990, Hollerich a également étudié la langue et la littérature allemandes à Munich. En 1994, il devient professeur d'allemand, de français et d'études européennes à l'Université jésuite Sophia de Tokyo, où il travaille également comme pasteur de la paroisse allemande. Il est nommé évêque de Luxembourg en 2008. Pour rappel, depuis la fin juillet, l'Église du Grand-Duché de Luxembourg possède une organisation tricéphale, composée de Mgr Jean-Claude Hollerich, Leo Wagener, vicaire général et évêque auxiliaire, et Patrick Muller, futur vicaire général.