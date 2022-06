Dans son discours tenu dans le cadre de la fête nationale 2022, le Premier ministre Xavier Bettel est revenu sur la pandémie au Luxembourg, la guerre en Ukraine mais également sur la flambée des prix.

Luxembourg 4 min.

Fête nationale

«Je suis fier d’être le Premier ministre d’un pays solidaire»

Simon MARTIN Dans son discours tenu dans le cadre de la fête nationale 2022, le Premier ministre Xavier Bettel est revenu sur la pandémie au Luxembourg, la guerre en Ukraine mais également sur la flambée des prix.

En préambule de son traditionnel discours de la veille de la Fête nationale, le ministre d'Etat Xavier Bettel (DP) est revenu sur la pandémie de covid-19 et sur l'incroyable élan de solidarité de toute la population luxembourgeoise durant cette période qui semble enfin derrière nous. «Il s'agit de la première fois en trois ans que nous pourrons de nouveau célébrer la Fête nationale comme nous en avions l'habitude. C'est une tradition luxembourgeoise de se réunir la veille de la Fête nationale et de passer cette soirée en compagnie de ses proches, de ses amis, de ses voisins et de ses concitoyens. Et si cette année nous pouvons à nouveau honorer cette tradition, c'est avant tout grâce à vous, chers concitoyennes et concitoyens», a rappelé le Premier ministre.

Xavier Bettel prêt à reprendre les échanges avec Poutine Lors de sa visite à Kiev mardi, le Premier ministre a expliqué qu'il se tenait à disposition du président ukrainien pour trouver toute solution qui permettrait de mettre fin au conflit.

Et pour cause, Xavier Bettel a mis en exergue la «solidarité» dont a fait preuve la population pour «venir à bout du coronavirus». Prudent, l'homme a toutefois rappelé que le virus n'était pas complètement éradiqué. Difficile de lui dire le contraire au regard des derniers bilans épidémiologiques évoquant une augmentation notable des infections. «Mais à force d'efforts collectifs, nous sommes parvenus, en tant que société, à maîtriser cette pandémie de manière à pouvoir vivre aujourd'hui avec le virus, sans risquer de surcharger notre système de santé. Et nous sommes également bien préparés pour l'automne et l'hiver à venir», a tempéré l'intéressé dans son discours, tout en remerciant chaleureusement le personnel de la Santé.

«Une guerre en plein cœur de l'Europe»

Bien évidemment, son discours était également imprégné par la guerre en Ukraine. Xavier Bettel était d'ailleurs présent ce mardi à Kiev, où il a notamment visité les lieux dévastés par le conflit et où il a rencontré le président Zelensky. «En plein cœur de l'Europe, une guerre fait actuellement rage et nous rappelle de très mauvais souvenirs. La guerre en Ukraine nous concerne tous. Non seulement à cause de notre histoire, mais aussi parce que le peuple ukrainien se bat pour des valeurs que nous portons haut et célébrons à chaque Fête nationale : celles de la paix, de la liberté et de l’indépendance.»

Le Luxembourg se montre très généreux avec l'Ukraine Une étude a comparé les montants financiers versés par les différents pays du monde pour venir en aide à l'Ukraine. Comparativement au PIB, le Grand-Duché se classe dans le top 5 mondial.

Pour Xavier Bettel, il est de «notre devoir de venir en aide au peuple en Ukraine», comme il l'a indiqué, en rappelant également le soutien indéfectible du Luxembourg à l'égard du pays en guerre. «Nous continuerons à soutenir le peuple ukrainien jusqu'à ce que les injustices et la souffrance en Ukraine cessent. La vague de solidarité vis-à-vis des réfugiés ukrainiens m'a beaucoup ému. Les nombreux volontaires qui accueillent des familles entières chez eux. Ces associations, écoles et initiatives individuelles qui organisent des collectes de fonds.»

Il s'est notamment dit «fier d’être le Premier ministre d’un pays, dont les citoyens ne font pas seulement preuve de solidarité entre eux, mais aussi envers des personnes venues d’ailleurs, qui ont besoin de notre aide».

De sombres prévisions économiques pour le Luxembourg Le Statec se montre très pessimiste face au futur économique du Grand-Duché et tire la sonnette d'alarme vis-à-vis de l'inflation galopante.

Enfin, Xavier Bettel n'a pas pu s'empêcher d'évoquer l'inflation galopante qui place de nombreux ménages dans une situation délicate. «La flambée des prix, notamment dans le domaine de l’énergie, est une réalité qui affecte beaucoup de personnes au quotidien. La paix en Europe et la défense de nos valeurs ont un prix. Mais ce prix ne doit pas être payé par toutes celles et ceux qui avaient déjà des difficultés à joindre les deux bouts avant la guerre.»

«Une période de grandes incertitudes»

Tout en se félicitant du «Solidaritéitspak», entériné au cours de la dernière tripartire, le Premier ministre a évoqué un «dialogue social ayant prouvé une fois de plus qu'il fonctionnait». «Nous vivons une période de grandes incertitudes et de grands défis. La lutte contre le changement climatique fait partie des défis qui ne doivent en aucun cas tomber dans l'oubli, indépendamment de tout ce qui peut se produire dans le monde.»

Le chiffre d'affaires des commerces frontaliers en chute libre Dans certaines zones frontalières, les bénéfices ont ainsi régressé de 40 %, d'après la LCGB.

Xavier Bettel a toutefois invité l'ensemble de la population à aborder l'avenir avec détermination, solidarité et optimisme. «Notre Fête nationale est l'occasion de se rappeler que le peuple luxembourgeois a déjà su faire face à de nombreuses périodes difficiles. Chaque fois que nous avons su rester soudés en tant que peuple, notre pays est ressorti plus fort de ces crises.»

En guise de conclusion, il a finalement rappelé toute l'importance de la population hétéroclite du Grand-Duché qui constitue selon lui une des «bases indispensables à la pérennité de notre pays». «Notre ouverture sur le monde reste notre meilleur atout. La pandémie nous en a apporté une nouvelle preuve évidente. Sans les milliers de personnes qui traversent la frontière chaque jour pour venir travailler chez nous, notre système de santé se serait littéralement effondré pendant la pandémie. Chaque habitant du Luxembourg comme tous nos frontaliers contribuent au modèle de réussite luxembourgeois. Je vous en remercie de tout cœur».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.