Marc Angel

«Je ne pouvais pas rester assis sans rien faire»

Marc Angel, nouveau vice-président du Parlement européen, explique dans une interview accordée à Radio Latina pourquoi il a présenté sa candidature pour ce poste.

Dans une interview accordée à Radio Latina, Marc Angel, récemment élu vice-président du Parlement européen (PE), a confié avoir été «choqué» lors de l'arrestation d'Eva Kaili - ainsi que de son compagnon, Francesco Giorgi, et de l'ancien député européen italien Pier Antonio Panzeri.

Ils sont accusés d'avoir reçu des centaines de milliers d'euros du Qatar pour influencer les positions du PE sur l'émirat. Le mandat de vice-présidente du PE a été retiré à Eva Kaili. Elle a été écrouée pour corruption. Mais après ce choc, le socialiste luxembourgeois a estimé qu'il «ne pouvait pas rester assis sans rien faire» et qu'il fallait s'engager pour regagner la confiance des citoyens.

Le député européen luxembourgeois a déclaré qu'il devait enquêter sur ce qui s'était passé dans son propre groupe politique (S&D, les socialistes et démocrates), dont Eva Kaili avait été exclue, et au PE. Marc Angel dit aussi qu'il est nécessaire de comprendre comment un tel acte de corruption a été possible sans que personne ne s'en aperçoive.

Plus de transparence et de rigueur. Tels sont les mots d'ordre de Marc Angel pour regagner la confiance des citoyens dans les institutions européennes. Et cela demandera beaucoup de travail, dit-il.

Le Luxembourg est le deuxième plus petit pays de l'Union européenne (UE), mais Marc Angel affirme que ses habitants ne doivent pas avoir de complexe d'infériorité. Le Grand-Duché a eu des Luxembourgeois dans diverses fonctions européennes, sans compter qu'il est le siège de plusieurs institutions européennes.

Lors d'un vote à bulletin secret tenu dans l'hémicycle à Strasbourg, le socialiste Marc Angel (LSAP), 59 ans, député européen depuis 2019 (groupe S&D, gauche), a été élu vice-président - avec 307 voix, soit la majorité absolue - au second tour.

Marc Angel est le deuxième Luxembourgeois avoir été élu vice-président du Parlement européen. Photo: AFP

Cet article est paru initialement sur le site de Radio Latina.



Traduction: Thomas Berthol