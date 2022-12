Lydie Polfer se présente une nouvelle fois aux élections communales dans la capitale. La septuagénaire souligne l'unité qui règne au sein du parti.

«Je ne me suis pas imposée»

Quelques heures après l'annonce définitive de sa nouvelle candidature aux élections municipales de 2023, Lydie Polfer semblait soulagée. La décision était prise : avec Patrick Goldschmidt, la bourgmestre formera la double tête pour le DP.

Dans l'interview accordée au «Luxemburger Wort», elle a fait preuve d'éloquence et de diplomatie. Elle ne cesse de souligner l'importance de l'équipe et contourne les questions sur les rumeurs de ces derniers mois.

Lydie Polfer, pourquoi le DP se présente-t-il aux élections communales de 2023 avec une double direction ?

C'était déjà le cas lors des dernières élections législatives avec Xavier Bettel et Corinne Cahen. De cette manière, on montre qu'il ne s'agit pas seulement d'une personne seule. Le fait de miser sur Patrick Goldschmidt est une reconnaissance de son travail de longue haleine au sein du conseil échevinal. Je suis heureuse que tout le monde ait soutenu cette décision.

Corinne Cahen sera également candidate sur la liste. Elle aussi a une expérience politique à faire valoir. A-t-il été question de former une double tête avec Corinne Cahen et vous ?

On peut parler et discuter de tout. Mais à la fin, il doit y avoir une décision à laquelle chacun adhère - et c'est le cas ici.

Pourquoi la décision n'a-t-elle été annoncée que mercredi ? La radio 100,7 l'avait déjà annoncée vendredi dernier. Vous avez accusé la radio de «fake news».

J'ai été déçue, car j'ai été contacté par la radio 100,7 le jeudi soir. La question était de savoir si je serais la tête de liste. J'ai répondu que je ne pouvais pas le dire à ce moment-là, seulement dans quelques jours.

La direction du parti - ainsi que Corinne Cahen - soutient ma candidature de tête.

Vous semblez soulagée que la décision soit prise.

Je vois les choses dans leur ensemble. Il s'agit d'une équipe, pas d'une personne. Nous avons besoin de tout le monde, c'était très important pour moi. Nous avons maintenant trouvé une solution avec laquelle tout le monde est d'accord.

Ne vous êtes-vous pas parfois dit, au cours des derniers mois : «Est-ce que j'ai envie de faire face à tout cela encore une fois ?»

Je suis extrêmement reconnaissante de la confiance que les citoyens m'ont accordée pendant de nombreuses années. Et ce n'est pas que je ne veuille plus assumer cette responsabilité. Je le fais avec plaisir. Tout le monde était favorable à ma nouvelle candidature. Je ne me suis pas imposée. La direction du parti - ainsi que Corinne Cahen - soutient ma candidature comme tête de liste. C'est une grande marque de confiance à mon égard.

Il y a toujours des spéculations selon lesquelles vous ne feriez qu'un demi-mandat. Qu'y a-t-il de vrai dans cette rumeur ?

Si j'obtiens le plus de voix et que mon parti est en mesure de former une coalition, j'assumerai mes responsabilités. Mais si l'électeur souhaite autre chose le 11 juin, j'accepterai ce choix avec respect.

