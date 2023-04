L'actuel Premier ministre n'a pas caché ses ambitions de briguer un troisième mandat ce vendredi sur RTL. Il a dressé quelques lignes rouges au niveau des programmes en cas de coalition avec d'autres partis.

Luxembourg 3 min.

Interview de Xavier Bettel

«Je ne me présenterai pas aux élections juste pour rester Premier ministre»

Thomas BERTHOL L'actuel Premier ministre n'a pas caché ses ambitions de briguer un troisième mandat ce vendredi sur RTL. Il a dressé quelques lignes rouges au niveau des programmes en cas de coalition avec d'autres partis.

Qui pour représenter le DP aux élections législatives du 8 octobre? Invité sur le plateau de RTL ce vendredi soir, Xavier Bettel n'a pas directement répondu s'il sera ou non la future tête de liste du DP pour ce scrutin. «Ce n'est pas ma première priorité» et «c'est à mon parti d'en décider» a répondu avec un sourire le Premier ministre à nos confrères. «L'envie, l'énergie et la motivation sont encore là. J'avoue que j'ai plaisir à travailler avec et pour les gens», a fait comprendre l'homme politique de 50 ans sans se déclarer ouvertement candidat.

Le Luxembourg se prépare aux élections législatives 2023 Tous les articles concernant les élections législatives, les candidats et les ambitions des différents partis à retrouver dans ce dossier.

Ce dernier a également affirmé qu'il ne deviendrait pas Premier ministre «juste pour le rester». «Je ne me présenterai pas aux élections pour rester Premier ministre et foncer droit dans le mur. Je ne connais pas les programmes des uns, ni des autres.» Il s'est ainsi dit opposé à une semaine de 35 heures au Luxembourg, à l'augmentation des taxes pour les entreprises ou encore à «un impôt sur la succession qui est déjà soumise à des droits».

Les lignes rouges selon Xavier Bettel

Xavier Bettel a dit exclure dans tous les camps une coalition avec les extrêmes de gauche (déi Lénk) et de droite (ADR). Envisage-t-il de faire gouverner avec le CSV? «C'est aux électeurs de décider quels partis vont être renforcés et si nous sommes en accord sur le programme. Je peux vous dire que pour le moment la chimie avec le LSAP et les Verts fonctionnent bien.» Il a ainsi répondu aux critiques du candidat Luc Frieden (CSV) qui considère que le gouvernement actuel est «à bout de souffle»

S'imagine-t-il devenir ministre dans un gouvernement dirigé par Paulette Lenert(LSAP) ou Luc Frieden(CSV)? «Je ne me suis jamais posé la question», a rétorqué l'intéressé.

«Oui, je veux rester Premier ministre» Quel est l'avenir de la coalition DP-LSAP-déi gréng? Quels sont les projets politiques de Xavier Bettel ? Que pense-t-il de Dan Kersch ? Pourquoi le triple A est-il si important pour lui ?

Plusieurs candidats déjà en lice

Dans un entretien accordé au Luxemburger Wort en octobre dernier, Xavier Bettel avait clairement affirmé qu'il souhaitait rester Premier ministre. Déjà en mai 2022, il déclarait lors d'un déjeuner presse: « Si mon parti pense que c'est une bonne idée de me présenter en tant que tête de liste, je pense que je ne dirai pas non.» Lex Delles, qui s'apprêtait à succéder à Corinne Cahen à la présidence du parti, disait à cette occasion à Virgule: «Je souhaite qu'il soit candidat, pas seulement pour le parti, mais aussi pour le pays. Ce serait un très bon Premier ministre qui arrive à rassembler les gens et à prendre des décisions pour faire avancer le pays.»

Les autres partis ont déjà dévoilés leur candidat tête de liste ces dernières semaines. Outre Luc Frieden pour le CSV, la ministre de la Justice et de la Culture Sam Tanson se lance dans la course pour son parti déi gréng et Fred Keup sera le candidat principal de l'ADR. Au mois de juillet, le LSAP devrait officiellement acter la candidature de Paulette Lenert en tant que tête de liste pour les législatives, a fait récemment savoir le coprésident du parti socialiste Dan Biancalana à Virgule.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.