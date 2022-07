Le médecin décidera début 2023 s'il se présente aux prochaines élections législatives. La question de la transparence serait une de ses priorités en cas d'élection.

Elections législatives 2023

«Je ne défendrais pas que des sujets de santé»

Se lancera-t-il ou pas ? «Plus on m'en parle, plus j'y pense sérieusement», sourit le Dr Gérard Schockmel. Le médecin spécialiste des maladies infectieuses aux Hôpitaux Robert-Schuman dit qu'il ne se prononcera que début 2023 s'il se lance dans la prochaine campagne des élections législatives en octobre 2023. Interrogé début mai sur RTL sur une éventuelle entrée en politique pour les prochaines élections, Gérard Schockmel n'avait pas écarté cette option.

L'expert auprès de l'EMA (Agence européenne du médicament) réfléchit à comment s'engager de manière utile. «Je lis les journaux et je regarde les députés, ce qu'ils disent et ce qu'ils font».

Le membre du groupe d'experts ad hoc sur l'obligation vaccinale dit prendre en compte deux questions avant de franchir le rubicon: «La première option est de savoir si je me lance en politique ou non, et après vient la question de quel parti.» Une chose est sûre pour lui, il se voit davantage député que bourgmestre et ne sera donc pas candidat pour les élections communales en juin prochain.

Les thèmes que Gérard Schockmel souhaiterait défendre

Quelle vision souhaiterait-il donc apporter s'il se lance dans la course pour les législatives ? «Je fonctionne toujours de la même manière, que je sois à la Chambre, à l'hôpital ou dans un comité. Je pense qu'il est avant tout important de connaître les dossiers qui seront discutés et votés, et d'être le plus transparent possible vis-à-vis de la population», répond l'intéressé.

Ce dernier ne se voit pas non plus comme un simple godillot à la Chambre, suivant ceux qui votent à l'unanimité. Il considère qu'il est important de justifier ses choix. «Je pense qu'en étant élu, il faut défendre l'intérêt général du pays et qu'il y a un certain devoir d'informer les gens.»

Concernant les thèmes qu'il souhaiterait défendre s'il prenait la décision de se lancer en politique, le Dr Gérard Schockmel confie qu'il ne se voit «pas uniquement compétent sur des sujets de santé». S'il est conscient que cette élection représente un engagement sur cinq ans, il s'interroge encore sur la plus-value qu'il peut apporter, notamment en matière de communication politique et de transparence et affirme clairement de ne pas vouloir se lancer pour faire carrière.

Le social est pour moi essentiel, je viens d'une famille d'ouvriers. Gérard Schockmel

Autre question qui doit encore être réglée: quel parti le médecin serait-il prêt à rejoindre ? Pas de réponse définitive encore à ce stade, mais il reconnaît avoir une fibre libérale, après avoir travaillé dans l'industrie pharmaceutique Roche en Suisse. «En même temps, le social est pour moi essentiel. C'est simplement être responsable par rapport aux personnes qui ne sont pas privilégiées. Je viens d'une famille d'ouvriers», souligne Gérard Schockmel.

Il déclare également se préoccuper des sujets environnementaux en tant que médecin: «L'environnement, c'est ce qui nous permet de vivre et la question de la qualité de l'air est désormais assez évidente.» S'il ne sait pas encore quel camp politique il compte rejoindre, des partis l'ont d'ores et déjà contacté.

Le médecin n'hésite pas à émettre des critiques

«Si on fait de la politique au Luxembourg, il faut pouvoir s'entendre avec tous les partis, peu importe à quel bord on appartient finalement», analyse le potentiel candidat aux prochaines élections législatives. Ce dernier n'a pour autant pas sa langue dans sa poche et n'a pas hésité ces derniers mois à s'en prendre directement au gouvernement.

Pour rappel, Gérard Schockmel avait au début de l'année vivement critiqué la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP). Il lui reprochait de ne pas suivre selon lui les recommandations des experts en faveur d'une obligation vaccinale, alors qu'il ne mâchait pas ses mots pour la mise en place d'une telle mesure. Récemment, il s'en est également pris au gouvernement qui ne valorisait pas assez son travail scientifique pendant la pandémie.

