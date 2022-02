Hannah Hommel, 22 ans, parle de son long calvaire de vivre avec une maladie rare et du soutien qu'elle a pu trouver auprès d'associations.

Vivre avec une maladie rare

«Je n'aurais pas survécu 24 heures de plus»

(m. m. avec Glenn SCHWALLER) - Quand on rencontre Hannah Hommel, ses problèmes de santé ne sautent pas aux yeux. Pourtant, cette jeune femme de 22 ans a un long parcours émaillé de souffrance derrière elle. Dès l'enfance, elle a été en proie à de fortes douleurs dorsales. «J'avais du mal à faire la culbute à cause des douleurs», se souvient-elle. Des symptômes apparus dès son plus jeune âge.

Malgré d'innombrables visites chez le médecin, ses douleurs n'ont jamais été prises au sérieux. Les médecins traitants n'ont pas jugé nécessaire de faire des radiographies. Avec des conséquences dramatiques pour l'adolescente.

A 15 ans, la paraplégie menace

En 2014, ses douleurs ont atteint un point culminant provisoire. «Ensuite, ça n'allait plus», se souvient la jeune femme. «Je ne pouvais plus bouger mes jambes», poursuit-elle. Son mal est devenu si grave qu'il était impossible pour les médecins de continuer à l'ignorer. «Les radiologues se sont arraché les cheveux», raconte-t-elle en évoquant sa première réaction face aux radiographies de sa colonne vertébrale. Le diagnostic : spondylolisthésis, un glissement de vertèbres très rare à cet âge, qui provoque le déplacement de certaines vertèbres de leur position habituelle.

Entre-temps - il a fallu onze ans pour que le diagnostic tombe - la maladie avait déjà tellement progressé chez Hannah que la jeune fille, alors âgée de 15 ans, risquait de devenir paraplégique. L'opération salvatrice se transforme en combat pour la survie

Il ne restait plus qu'à se rendre à l'étranger

Hannah a finalement été opérée à Homburg, en Sarre. Plusieurs implants ont été placés autour de la colonne vertébrale afin de la stabiliser. En principe, cette opération aurait dû marquer la fin de ses douleurs. Mais il en a été autrement. Au cours de l'intervention, des staphylocoques se sont installés dans sa colonne vertébrale. Alors que cette dangereuse infection est restée non diagnostiquée et non traitée pendant huit mois, l'état de Hannah s'est détérioré à vue d'œil : «Chaque respiration était douloureuse», raconte-t-elle.

Pour l'adolescente, le calvaire s'est répété : une fois de plus, les médecins ne l'ont pas crue lorsqu'elle a évoqué ses douleurs dorsales, qui provenaient désormais de l'infection. «Les filles de cet âge sont souvent hystériques», fut l'un des commentaires qu'elle a entendu à plusieurs reprises lorsqu'elle a supplié les médecins de l'examiner.

Un sauvetage de dernière minute

Une fois de plus, il a fallu attendre la dernière seconde pour que l'on réagisse. «Ma colonne lombaire était entourée de pus», explique la patiente pour expliquer les conséquences de l'infection par les bactéries : «La colonne vertébrale s'est effondrée et a glissé dans l'abdomen avec les implants précédemment posés».

Chaque respiration était douloureuse. Hannah

«Je n'aurais pas survécu 24 heures de plus», explique-t-elle aujourd'hui. Seule une opération d'urgence a pu lui sauver la vie. Pour cela, elle s'est rendue à Hombourg. On lui a à nouveau posé des vis pour stabiliser sa colonne vertébrale.

Sept opérations au total

Mais le parcours du combattant a continué pour Hannah. Peu de temps après, sa colonne vertébrale s'est à nouveau déplacée. En 2016, elle prend alors la décision de ne plus se rendre à Hombourg, mais à Bâle, en Suisse. Là-bas, on décide de retirer toutes les vis autour de la colonne vertébrale, dans l'espoir de pouvoir soulager ses douleurs. Mais sans succès.

Les radiographies montrent les implants posés autour de la colonne vertébrale lors de la première opération. Photo: Anouk Antony

De nombreuses autres opérations ont suivi dans les années qui ont suivi. Au total, elle a dû subir sept interventions à ce jour, dont une importante en février 2018, qui a duré onze heures et entraîné une paralysie de deux jours.

Une vie de douleurs permanentes

Même s'il n'est pas possible pour elle de penser à mener une vie normale, Hannah semble entre-temps s'être résignée à son sort. «Il n'y a pas d'autre solution», justifie la jeune femme. Entre-temps, elle a suivi une formation de diététicienne. Elle a également obtenu son permis de conduire depuis six mois.

Ce qui n'a pas changé depuis son séjour à Homburg, ce sont les douleurs chroniques. Pour Hannah, une journée sans douleurs est impensable. Entre 2016 et 2019, l'adolescente était donc continuellement sous morphine. «C'était une période vraiment terrible» , se souvient Hannah, qui devait parfois vomir plusieurs fois par jour à cause des effets secondaires des analgésiques. Au bout de trois ans, elle a pris la décision d'arrêter les opioïdes. Aujourd'hui, elle ne prend plus que rarement des analgésiques.

Toute cette période de souffrance a cependant laissé à Hannah des cicatrices non seulement physiques, mais aussi psychologiques. Ce qui a été particulièrement douloureux, c'est de voir ses amis l'abandonner après avoir reçu son diagnostic. Elle n'a pas non plus pu vivre une adolescence normale. «Je n'ai jamais fait la fête ni été en discothèque» , raconte-t-elle.

Un manque d'aides

La jeune femme critique en revanche le manque d'aides pour les personnes souffrant de douleurs chroniques au Luxembourg. »Cela me met en colère qu'en tant que patient souffrant de douleurs dans un pays qui se montre si progressiste à l'extérieur, on nous mette autant de bâtons dans les roues», déplore-t-elle.

Je n'ai jamais fait la fête ni été en discothèque Hannah

En revanche, elle a reçu du soutien de la part d'ALAN, comme le raconte la jeune femme de 22 ans. Cette organisation défend depuis 1998 les intérêts des personnes atteintes de maladies rares, car Hannah n'est pas seule dans son cas. On estime à en effet 30.000 le nombre de personnes vivant avec une maladie rare au Luxembourg, comme l'explique Daniel Theisen, directeur d'ALAN. «Ce n'est donc pas un phénomène marginal», souligne-t-il.

Plus de 6.000 maladies rares sont connues dans le monde, dont plus de 70% sont d'origine génétique. Bien que les différentes affections s'accompagnent de symptômes très différents, elles ont des points communs, comme par exemple leur évolution souvent chronique, comme l'explique Daniel Theisen, actif au sein d'ALAN depuis trois ans.

Les maladies rares ne sont généralement pas guérissables

Ce que les personnes concernées ont en commun, c'est le long chemin jusqu'à l'obtention du bon diagnostic, qui prend en moyenne cinq ans, voire beaucoup plus dans certains cas. Cette longue attente dans l'incertitude est une épreuve mentale pour les patients et est souvent liée au fait que les médecins traitants n'ont pas souvent le réflexe de penser à une maladie rare.

Il ne suffit cependant pas de recevoir le résultat médical, car il n'existe généralement pas de traitement curatif pour 95 pour cent des maladies rares. La plupart du temps, il ne reste donc plus qu'à essayer d'atténuer les symptômes des personnes concernées et de leur permettre de mener une vie normale. En outre, le conseil et le soutien aux patients pour surmonter leur maladie jouent un rôle primordial. ALAN est un point de contact important à cet égard. ALAN propose aussi bien une ligne d'information (téléphone : 2021-2022, e-mail : infolinemr@alan.lu) par laquelle les personnes concernées, mais aussi les proches de celles-ci, peuvent obtenir des conseils, autant que des offres de prise en charge par des travailleurs sociaux et des psychologues. Le principe directeur de toutes les activités est de garantir un contact humain qui permette de consacrer suffisamment de temps à l'accompagnement des patients.

Les chiffres prouvent que les services d'ALAN rencontrent une forte demande. L'année dernière, l'organisation a pris en charge 563 cas, soit une augmentation de 40 pour cent par rapport à l'année précédente.

Un plan national en vigueur depuis 2018

Les services proposés par ALAN ont été inscrits dans le Plan National Maladies Rares (PNRM) publié en 2018, qui met l'accent sur la lutte contre les maladies rares. Daniel Theisen le juge très positif, même si le Luxembourg est l'un des derniers pays d'Europe à avoir élaboré un tel plan. Le PNRM devait initialement prendre fin cette année, mais Danil Theisen se montre optimiste quant à une prolongation d'un an du plan en raison de la pandémie. Mais il demande en même temps l'élaboration d'un plan de suivi afin de pouvoir maintenir la dynamique du premier PNRM.

Depuis que le PNRM est en vigueur, la pandémie a toutefois bouleversé bien des choses, y compris pour les personnes atteintes de maladies rares. Pour certaines d'entre elles, une infection par le coronavirus pourrait mettre leur vie en danger. «De nombreuses personnes concernées ont en outre dû interrompre leurs thérapies, par exemple chez le kinésithérapeute», rapporte Daniel Theisen. Selon le directeur d'ALAN, il est également devenu plus difficile d'attirer l'attention sur les maladies rares, car depuis deux ans, le public ne se focalise plus que sur le coronavirus.

Une journée sous le signe des maladies rares

Afin de mettre à nouveau l'accent sur le sort des personnes concernées, la «Rare-Disease-Day», c'est-à-dire la journée des maladies rares, sera organisée le 28 février. Tout au long du mois, l'attention a déjà été attirée sur la souffrance des personnes concernées. Dans le cadre de cette journée, de nombreux bâtiments seront à nouveau illuminés de plusieurs couleurs au cours de cette semaine afin d'attirer l'attention sur les maladies rares, qui ne sont finalement pas si rares que cela au vu du nombre de personnes concernées.

