«Je crains une augmentation des impôts»

Gast Gibéryen, qui cédera son poste de député à Fred Keup dans deux semaines, aborde la dernière ligne droite de son mandat. Le fondateur de l'ADR insiste notamment sur l'importance «d'une justice fiscale».

(ER) - Le 13 octobre prochain ne sera pas uniquement marqué par le discours sur l'état de la Nation du Premier ministre Xavier Bettel (DP). Cette journée sera la dernière à la Chambre du député de l'ADR Gast Gibéryen. Après avoir passé 44 ans sur la scène politique dont 31 à la Chambre, il cédera son siège à Fred Keup le lendemain.

«J'ai décidé d'arrêter depuis longtemps à l'âge de 70 ans. Il faut savoir partir à temps. Je fais confiance à mon successeur sinon je ne me serais pas arrêté. Je compte rester actif dans le parti mais pas en première ligne», a déclaré le dinosaure de la politique luxembourgeoise ce mardi matin à nos confrères de RTL radio.

Gast Gibéryen a également mis en avant les qualités du nouveau président du groupe parlementaire de l'ADR Fernand Kartheiser, «c'est un des plus intelligents de l'hémicycle» et de plus «c'est un conservateur, ce qui est de plus en plus rare au Parlement».

L'ancien bourgmestre de Frisange (1982 à 2005) a aussi insisté sur le fait «qu'il n'y a aucun danger que l'ADR se déplace vers la droite». Le fondateur du parti a également rappelé la totale liberté dont il a pu bénéficier tout au long de ces années: «J'ai toujours dit ce que je voulais».

A propos de la situation actuelle, marquée notamment par les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, le membre de l'ADR «craint pour les finances publiques». «J'ai bien peur qu'une augmentation des impôts soit à l'ordre du jour. Mais selon moi, il serait plus judicieux d'assurer une justice fiscale. Pourquoi ne pas sanctionner les abus des fonds d'investissement spécialisés et des stock-options ?».

