Télétravail, mobilité, cybersécurité, etc. Le visage de la Belgique au Luxembourg revient sur ses trois dernières années en tant qu'ambassadeur, tout en évoquant le récent sommet de la Gaïchel.

Thomas Lambert, ambassadeur belge au Luxembourg

«Je comprends les plaintes des frontaliers belges mais...»

Simon MARTIN

Thomas Lambert, il y a quelques jours s'est tenu le 12e sommet de la Gaïchel à Bruxelles. Celui-ci a, entre autres, débouché sur la signature d'un accord-cadre en matière de soins qui permettra aux Belges de se faire soigner plus facilement au Luxembourg. Une petite révolution, non?

En réalité, ce ne sont pas moins de cinq accords qui ont été signés en marge de ce sommet. Cela dit, je comprends que dans un pays qui vit largement de ses frontaliers et où l'intégration transfrontalière est très importante, ce genre d'accord retient davantage l'attention. Je l'admets toutefois: enlever des entraves pour améliorer le bien-être des citoyens des deux côtés de la frontière, c'est toujours une très bonne chose. Pour ma part, je retiens notamment l'accord concernant la mise en place d'un «cloud souverain» entre la Belgique et le Luxembourg.

Le «cloud souverain» est un concept qui peut paraître abstrait pour le commun des mortels. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie?

Philosophiquement, c'est quelque chose qui s'intègre dans une volonté politique paneuropéenne qui doit permettre de contribuer à l'autonomie stratégique ouverte qui vise à rendre l'Europe moins vulnérable. Ceci, dans des domaines qui revêtent une certaine importance, nos données personnelles en l'occurrence.

L'idée est donc de permettre de stocker ces données de manière sécurisée, indépendante, et donc déconnectée des grands acteurs publics du cloud chinois ou encore américains. Ces données resteront donc sous contrôle de nos propres autorités publiques et nationales (Proximus pour le côté belge et LuxConnect pour le côté luxembourgeois, NDLR). La Belgique et le Luxembourg sont donc pionniers en la matière. C'est quelque chose qui servira d'exemple pour l'Europe entière, j'en suis persuadé.

Les tentatives de «hacking» sur les serveurs des Affaires étrangères, et donc nos propres serveurs se comptent en dizaines, et ce, chaque jour.

Cloud souverain et cybersécurité vont de pair. Face à la récente multiplication des cyberattaques sur des institutions publiques ou privées, nul doute que le thème de la cybersécurité sera au cœur de ce projet...

Tout à fait. C'est d'ailleurs un thème qui m'est cher de par mes intérêts personnels et professionnels, mais aussi en tant qu'utilisateur. Je peux vous dire que les tentatives de «hacking» sur les serveurs des Affaires étrangères, et donc nos propres serveurs se comptent en dizaines, et ce, chaque jour !

Certes, avec des degrés d'intensité plus ou moins élevés. On a eu l'expérience il y a plusieurs années où un «virus dormant» dans un de nos serveurs a pu bloquer le système et nous a contraints à un travail de nettoyage complet pendant trois mois. Après investigation, on sait désormais que ce virus était d'une certaine origine, que l'on peut même deviner (nous n'en saurons pas plus, NDLR). C'est donc quelque chose de très actuel. Notre système est plus performant désormais. À titre d'exemple, nous avons un système interne qui nous teste tous les jours à base de faux emails qui essayent de nous rediriger vers des liens trompeurs, etc. Sur les centaines de mails que je reçois par jour, je dois donc être vigilant.

Mais ces cyberattaques sont-elles revendiquées? Avez-vous lancé des investigations et/ou retrouvé les auteurs?

Les services compétents lancent des enquêtes, oui. Les profils des auteurs sont toutefois bien différents. Si on parle d'un jeune «blanc-bec» de 17 ans qui s'est initié à l'hacking en s'attaquant aux Affaires étrangères, c'est plutôt innocent. Si c'est une société commerciale qui essaie de viser certaines données, c'est un peu plus grave. Et puis, si c'est un adversaire politique, militaire et économique qui vise vraiment le cœur de nos systèmes, il faut réagir de façon différente et solidaire avec nos alliés. Sans vous donner les détails, oui, ce dernier cas est déjà arrivé, mais à ma connaissance, aucune donnée n'a jamais été subtilisée.

Il y a également eu un accord concernant la simplification de la vie administrative ainsi qu'une meilleure coopération entre les administrations publiques. Cela n'était-il pas le cas jusqu'à présent?

Pas de façon systématique. On le faisait plutôt naturellement. Mais nous travaillons sur le sujet, notamment avec un accord, qui permettra d'échanger des diplomates. On l'a déjà fait dans le passé, mais nous allons inscrire cette pratique de manière plus officielle. L'idée est donc de permettre à ces diplomates d'en apprendre plus sur la culture locale et la culture d'entreprise, car les systèmes et les manières de faire peuvent être totalement différents malgré la proximité entre les deux pays.

Étant donné que l'accord des 34 jours de télétravail vient seulement d'être ratifié, il faut laisser le temps au temps et savourer ce grand pas en avant.

Forcément, on regrettera l'absence d'avancées concrète concernant le télétravail des frontaliers belges…

Mais l'avancée concrète était en décembre dernier! Là où l'accord est passé de 24 à 34 jours! La clause de révision est fixée à 2031 et pas avant. Cela veut-il dire que plus rien ne changera d'ici là? Probablement pas. La flexibilité et le pragmatisme sont inscrits dans l'ADN de nos deux pays. Mais étant donné que l'accord vient seulement d'être ratifié, je crois qu'il faut laisser le temps au temps et regarder comment le télétravail va évoluer avec une certaine patience stratégique. Savourons d'abord le grand pas en avant que nous avons fait.

Mais pensez-vous que les frontaliers belges qui prennent plus d'une heure et demie pour se rendre sur leur lieu de travail sont-ils prêts à entendre qu'ils devront attendre jusqu'en 2031 pour de prochaines avancées?

Je vais vous répondre de façon indirecte: en tant que diplomate et ambassadeur, je dois regarder la situation de façon large et horizontale, et regarder tous les aspects et intérêts de celle-ci tandis que le frontalier ne la regarde que de sa perspective. Pour être plus clair: accorder un seul jour de télétravail supplémentaire génère son lot de conséquences dans bien d'autres domaines, une sorte d'effet «tache d'huile». Je m'explique, en accordant davantage de télétravail, les frontaliers seront tentés de vivre dans des régions belges de plus en plus reculées, jusqu'au grand Namur et même plus loin, ce qui n'est pas sans risque!

Il faut éviter un conflit entre les «plaques rouges belges» et les «plaques jaunes luxembourgeoises» en Belgique.

J'entends des échos de la part de plusieurs bourgmestres qui se plaignent que leurs villes sont en train de devenir des «dortoirs» pour les frontaliers. Tout ceci peut mener également à des tensions sociales entre les frontaliers vivant, par exemple, à Arlon et ceux vivant dans le chef-lieu de la province de Luxembourg, mais qui ne travaillent pas au Grand-Duché. Un conflit entre les «plaques rouges belges» et les «plaques jaunes luxembourgeoises» qu'il faut éviter d'aggraver. Bref, c'est un système de surenchère qu'il faut éviter.

À vous entendre, on dirait que les frontaliers belges se plaignent trop...

Non, je ne dis pas qu'ils se plaignent et vous pouvez même le noter: je comprends leur situation. Si je n'étais pas diplomate, que j'habitais dans la Belgique voisine et que si j'avais la possibilité de devenir travailleur frontalier, je serais aussi preneur pour avoir davantage de temps à la maison et mieux concilier vie privée et professionnelle. Je connais plusieurs frontaliers qui font ces efforts de mobilité tous les jours. Je ne suis pas un lunatique qui n'a aucun sentiment pour le quotidien parfois compliqué de ces personnes. Mais je suis un fonctionnaire qui représente un pays, je dois donc prendre en compte tous les intérêts en jeu.

Les problèmes de mobilité sont pourtant légion, tant sur la route que sur le rail, et davantage de télétravail permettrait de régler une partie du problème…

À l'horizon 2050, il y a de fortes probabilités que la population du Grand-Duché double, si ce n'est plus et ce, peu importe la croissance. On peut supposer sans crainte que le nombre de frontaliers suivra cette même direction. Alors oui, le télétravail peut faire partie de la solution, mais d'autres éléments devront être pris en compte.

L'ambassadeur se dit heureux de vivre au Luxembourg. Photo: Anouk Antony

Comme la mobilité et le logement...



Concernant le logement, il n'est pas de mon ressort de dire à nos amis luxembourgeois ce qu'ils doivent faire. Cela dit, le sujet de la mobilité a aussi été évoqué lors du Sommet de la Gaïchel, avec cette étude sur le potentiel du marché ferroviaire commun et transfrontalier (l'étude devra évaluer le potentiel de voyageurs des trois lignes transfrontalières à l'horizon 2030 et trouver des solutions à court et long terme, NDLR). Cela passera donc par de meilleures connexions ferroviaires, davantage de trains, mais également par une décentralisation des lieux de travail. Cela se fait déjà avec l'installation de bureaux satellites et des espaces de coworking le long de la frontière.

Au passage, notre ambassade organisera une journée d'étude, fin juin, où se réuniront des actionnaires belges et luxembourgeois afin de réfléchir aux moyens à mettre en place pour garantir un modèle luxembourgeois toujours aussi performant.

Les relations économiques entre la Belgique et le Luxembourg sont spéciales à plus d'un titre. En témoigne l'UEBL, un traité qui a fêté ses 100 ans en 2021. Les deux pays sont-ils toujours aussi unis?

Totalement, l'UEBL, c'est du concret! Celle-ci donne encore aujourd'hui une valeur ajoutée pour nos entreprises et continue d'être au cœur de nos projets, notamment dans le cadre d'investissements avec la Turquie et le Cap-Vert. Le traité agit véritablement comme une «boîte à outils» diplomatique. C'est un grand luxe, tant pour le Luxembourg que pour la Belgique. Pour moi, les liens belgo-luxembourgeois sont voués à se renforcer. Ce qui est assez frustrant pour moi puisque je suis persuadé que là où le futur m'emmènera, je ne retrouverai pas un tel niveau d'intégration, d'amitié et de proximité.

25.000 Belges vivent au Luxembourg, on imagine sans mal que cela implique son lot de travail pour l'ambassade…

C'est une façon de voir les choses. Il est clair que je suis très satisfait du consulat qui effectue du très bon travail et qui répondra présent lors des prochaines élections en Belgique qui auront lieu l'année prochaine. De mon côté, je vois cette grande communauté comme un avantage dans le sens où, dès mon arrivée en poste, j'ai directement pu bénéficier d'un large réseau d'associations belgo-luxembourgeoises et de contacts.

On a beaucoup à apprendre des Luxembourgeois sur la manière d'utiliser la langue comme un facteur d'intégration.

Personnellement, que retenez-vous de ces trois années à la tête de l'ambassade?

Je pensais connaître le Luxembourg, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait le cas. J'ai appris énormément et j'ai apprécié encore davantage la proximité entre nos deux pays, mais aussi nos différences. Certains pensent, à tort, que le Luxembourg est une copie de la Belgique. On a, par exemple, beaucoup à apprendre des Luxembourgeois sur la manière d'utiliser la langue comme un facteur d'intégration. À 18 ans, un jeune Luxembourgeois parle au moins quatre langues: le luxembourgeois, le français, l'allemand et l'anglais, sans compter une potentielle langue parlée à la maison comme le portugais ou l'espagnol.

Bruxelles, de son côté, est assis sur une mine d'or en termes de multilinguisme, mais le potentiel n'est pas assez exploité.

Sinon, je suis arrivé en tant qu'ambassadeur au Luxembourg en pleine crise sanitaire. On aurait pu croire, dans un contexte pareil, que la coopération transfrontalière aurait plongé en raison de la pandémie. Or, il n'en fut rien. Ensemble, nous sommes parvenus à mettre au point un comité mixte avec nos deux ambassades, les deux ministères de la Santé ainsi que les différents services diplomatiques concernés.

Pour Thomas Lambert, l'intégration par la langue est un exemple luxembourgeois à suivre. Photo: Anouk Antony

Si l'un des deux pays ne se sentait pas «confortable» vis-à-vis d'une mesure décidée par l'autre pays, nous nous réunissions à distance pour en discuter. Cela a notamment été le cas lors des décisions concernant la restriction des mouvements. Il était notamment ressorti de ces discussions qu'aucun contrôle ne serait effectué à la frontière et encore moins durant les heures de pointe afin de mitiger l'effet sur les frontaliers. Cette communication a été un grand succès, si bien que nous ne nous sommes réunis qu'à une seule reprise.

Après la crise sanitaire, la guerre en Ukraine. Quelles répercussions le conflit a-t-il eu sur votre ambassade?

Il n'y a pas eu de répercussions directes si ce n'est que nous avons coupé les contacts avec nos homologues russes pour les raisons que l'on connaît. On a aussi réalisé plusieurs actions de solidarité avec le peuple ukrainien avec des collectes de matériel par exemple.

Moi et ma famille quitterons le Luxembourg avec un grand pincement au cœur.

Vous êtes en place depuis un peu plus de trois ans désormais et il vous reste une année de mandat. Quelle est la suite pour vous?

En général, le système veut qu'après deux missions à l'étranger, nous retournions en Belgique, au sein du département des Affaires étrangères. Pourquoi ce système triangulaire? Pour éviter qu'un diplomate ne soit éloigné trop longtemps de son pays d'origine et qu'il perde le lien qui le lie à la Belgique. Bon, je vous l'accorde, le dépaysement au Luxembourg est plus compliqué, mais cela reste important (rires).

Pour ma part, j'effectuerai donc une nouvelle mission dans un autre pays pour une durée de quatre ans. Où? Je n'en sais encore rien. Je le saurai peut-être en décembre prochain. Le métier exige une certaine flexibilité. Une chose est certaine: ma famille et moi quitterons le Luxembourg avec un grand pincement au cœur. Nous sommes très heureux ici et nous garderons des liens d'amitié et affectifs avec le Grand-Duché. Cette expérience au Luxembourg restera vraiment spéciale pour moi.

