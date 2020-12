Loin de reculer, l'épidémie de coronavirus reste toujours à des niveaux de morbidité élevés. Sur 24h, le covid-19 aura ainsi fait 9 nouvelles victimes. Plus inquiétant le nombre de malades pris en charge ne cesse de grimper (272).

Jamais eu autant d'hospitalisations covid

Xavier Bettel n'a rien lâché, mercredi, face à la montée des chiffres de l'infection covid. Après un bug informatique, mercredi, les chiffres du ministère de la Santé sont à nouveau disponibles et témoignent encore d'une épidémie bien présente avec pas moins de 8.755 infections actives signalées dans le pays.

Le 5 novembre dernier, le pays ne déplorait ainsi ''que" 181 victimes contre 384 désormais...

Avec ces nouveaux cas positifs, le Luxembourg dénombre désormais 40.037 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. Des chiffres en croissance exponentielle en lien direct avec la hausse importante des campagnes de dépistage. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



En ce qui concerne les patients hospitalisés, en soins normaux, on compte actuellement 222 patients (soit infectés ou suspectés covid). En soins intensifs, le nombre de malades souffrant de l'infection respiratoire se stabilise à 50 personnes.



Le nombre de morts du covid-19 en Espagne entre mars et mai a dépassé les 45.000, soit environ 18.000 de plus que le bilan officiel des autorités, selon un rapport de l'Institut national de la Statistique (INE) publié jeudi. Ce nouveau chiffre intègre les morts pour lesquels le virus avait été identifié de manière certaine comme cause du décès (32.652) et ceux pour lesquels il est soupçonné d'en être à l'origine en raison des symptômes.

L'Allemagne tremble La hausse actuelle du nombre d'infections covid en Allemagne est «préoccupante», a estimé le président de l'institut de veille sanitaire Robert-Koch (RKI). L'Allemagne a enregistré, jeudi, une augmentation record de 23.679 cas en 24 heures. Angela Merkel pourrait réunir les dirigeants des Etats régionaux ce week-end pour décider de nouvelles mesures.

De son côté, le Président français Emmanuel Macron s'est alarmé à Bruxelles de «situations très critiques» à l'approche des fêtes de fin d'année dans «beaucoup d'endroits en Europe», ce qui nécessite une forte coordination des pays de l'UE. Son Premier ministre, Jean Castex, devait trancher jeudi si le déconfinement en France aura lieu comme prévu le 15 décembre ou si la situation sanitaire exige le maintien de restrictions, à quinze jours de Noël.

Mercredi, 14.595 cas positifs ont été enregistrés dans l'Hexagone en 24 heures, bien au-dessus de l'objectif.





