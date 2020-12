La prolongation des restrictions sanitaires jusqu'au 15 janvier prochain, annoncée mercredi par le Premier ministre, pourrait se traduire par une forte demande de tests ces prochains jours. Les responsables en appellent au sens civique de chacun.

Luxembourg 3 min.

«J'espère que tout le monde restera raisonnable»

Jean-Michel HENNEBERT La prolongation des restrictions sanitaires jusqu'au 15 janvier prochain, annoncée mercredi par le Premier ministre, pourrait se traduire par une forte demande de tests ces prochains jours. Les responsables en appellent au sens civique de chacun.

Si l'idée de passer les fêtes de fin d'année en famille avait été un temps évoquée, tout espoir a été douché, mercredi, par Xavier Bettel (DP). Dans une allocution avancée en raison de la tenue d'un conseil européen, le Premier ministre a été clair. Noël et réveillon se feront avec pas plus de deux invités à table.

Pas plus de deux invités pour Noël et réveillon Pas de relâchement : voilà le mot d'ordre du Premier ministre luxembourgeois. Ainsi Xavier Bettel maintient-il toutes les règles anti-covid avec même une fermeté accrue pour les galeries commerciales.

Une décision qui est loin de faire l'unanimité, à l'image de la publication postée par le député Michel Wolter (CSV) qui assure n'avoir «aucune compréhension pour cette décision», jugeant que choisir «quels enfants ou quels parents voir ou inviter» constitue une décision «moralement et éthiquement intenable».

Face à la contrainte imposée par le gouvernement, certains résidents devraient tenter de contourner la difficulté en cherchant à se faire dépister. Que ce soit via la procédure spécifique pour les séjours à l'étranger, le large scale testing ou l'obtention d'une ordonnance médicale. «Je crains effectivement que les cabinets médicaux enregistrent une hausse de ce type de demande dans les prochains jours», indique le Dr Alain Schmit.

Avant de partir, ne pas oublier son test Certains pays exigeant désormais des résidents luxembourgeois un certificat de testing négatif au covid-19, le ministère de la Santé propose à ceux pour qui cela s'avère obligatoire de s'inscrire en ligne afin de bénéficier d'un dépistage pris en compte rapidement.

Un regain d'affluence qui pourrait notamment concerner aussi bien les expatriés vivant seuls au Grand-Duché que les personnes n'ayant pas vu leur famille depuis plusieurs mois car habitant hors de la Grande Région. «Ce phénomène a été observé notamment aux Etats-Unis ou au Canada à l'occasion de Thanksgiving et cela s'est traduit par une hausse spectaculaire des nouvelles infections», assure le président de l'AMMD qui indique espérer «que tout le monde restera raisonnable». Autrement dit, que chacun applique la loi.

Un appel au civisme également relayé par le ministère de la Santé qui rappelle que «la famille reste la principale source d'infection avec la moitié des nouveaux cas recensés». Raison pour laquelle Paulette Lenert (LSAP), mercredi, recommandait de «limiter au maximum les contacts» en cette période de fin d'année où le pays se trouve dans une situation «sérieuse».

A noter que le ministère de la Sécurité intérieure ne prévoit pas de mesures particulières pour faire respecter ces règles, la police n'allant pas effectuer de contrôle à l'intérieur de chaque foyer «dans le seul cadre ds restrictions liées au covid-19». Seuls de nouveaux contrôles renforcés au sein des centres commerciaux sont prévus, en plus de la surveillance déjà réalisée notamment sur la fermeture des cafés et restaurants. Car désormais, les centres commerciaux se retrouvent dans le viseur des autorités. Ces mesures renforcées n'entreront en vigueur qu'une fois la nouvelle loi covid votée, à savoir le mardi 15 décembre, puisque le nouveau texte a d'ores et déjà été déposé à la Chambre.

Pour rappel, enfreindre le nombre limite de personnes autorisées pour un rassemblement ou ne pas respecter le couvre-feu fait encourir un avertissement taxé de 145 euros. Si le ministère de la Sécurité intérieure, indique «ne pas posséder de statistiques» sur la première catégorie, la police a dressé à ce jour «quelque 1.200 avertissements taxés» pour la seconde.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.