Candidate à la députation de la 4e circonscription des Français de l'étranger, Marie-Josée Mabasi (Union des centristes & écologistes) met un point d'honneur à cultiver une différence qu'elle a longtemps eu du mal à assumer...

«J'aimerais incarner une icône de la mode»

Charles MICHEL Candidate à la députation de la 4e circonscription des Français de l'étranger, Marie-Josée Mabasi (Union des centristes & écologistes) met un point d'honneur à cultiver une différence qu'elle a longtemps eu du mal à assumer...

Reçu par WhatsApp et par courriel, on a d'abord cru à un spam ou un SMS frauduleux. Le message débutait ainsi: «Bonjour Madame, Monsieur. J'espère que vous allez bien. Je suis une grande lectrice de vos articles...» Au moment de le placer à la corbeille, on s'aperçoit qu'il n'en est rien et que l'auteur du message n'est autre que Marie-Josée Mabasi. Ce nom vous est inconnu? Pourtant, cette Franco-Congolaise de 31 ans brigue, pour le compte de l'Union des centristes & des écologistes (U.C.E), la 4e circonscription des Français de l'étranger.

Marie-Josée Mabasi ne s'en cache pas, elle a de l'ambition. «Quand on veut, on peut.» Ce mantra, elle se le répète jour et nuit. Pour alimenter ses rêves, et accessoirement son frigidaire, cette auto-entrepreneuse à la tête de MjM Agency (société d'entraide en gestion de projet, mise en relation, gestion de carrière, organisation événements) s'en va, à la nuit tombée, trier lettres, colis et autres paquets pour le compte d'une société américaine spécialisée dans le service de livraison. Comme Forrest Gump, Marie-Josée ne cesse de courir vers cet avenir qu'elle imagine sublime. Forcément sublime.

Originaires du Congo («ma mère de Kisangani et mon père de Kinshasa»), ses parents débarquent dans les années 80 en France. Marie-Josée voit le jour à Etampes (Essone). «Quand j'avais huit mois, ils se sont séparés. Ma maman m'a donc élevée seule...», dit-elle d'une voix où se mêlent fierté, fragilité et désir de ne pas décevoir. «J'ai vécu ma jeunesse avec ma mère dans la région de Rouen puis d'Évreux. A Évreux, je vivais à la Madeleine, un quartier sensible, dit-elle. Malgré mes origines modestes, j'ai toujours fréquenté les bonnes écoles. Ma mère travaillait dans les usines ou comme auxiliaire de vie sans relâche pour que mes frères jumeaux et moi, nous puissions avoir une bonne scolarité.» Ses études, elles les achèvera à l'université Paris 8 sur une licence en sciences humaines et sociales, mention sociologie avec pour spécialisation l'information et la communication culturelle.

Après ce concours, j'ai pris conscience que je pouvais jeter mes pulls extra-larges et que j'avais aussi le droit de me mettre en valeur Marie-Josée Mabasi (candidate U.C.E)

Si elle inscrit ses pas dans ceux de sa mère, celle qui réside en Seine-Saint-Denis («dans le 91») compte bien tracer sa propre route. Quitte à prendre parfois des chemins de traverse. Des raccourcis, elle en commet parfois. Exemple: en quête d'un emploi dans le domaine de la communication, elle cherche à se faire connaître. «A gagner, dit-elle, en visibilité.» Elle va y parvenir en participant à un concours de... beauté. «Un ami m'avait dit que c'était vraiment une bonne occasion.» Le 10 mai 2014, après un défilé en lingerie et robe de soirée, Marie-Josée Mabasi devint... Miss Ronde Paris.

Un an plus tard, elle se rendra en Bourgogne pour prendre part à Miss France Ronde. Une revanche sur une vie marquée par des critiques pas toujours très fines. «J'avais souvent le droit à ''sale noire'', ''dégage la grosse!''. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? A 10 ans, j'ai pris du poids... Et pourtant, je faisais beaucoup de sport comme du judo, du tennis, du handball, de l'athlétisme... Beaucoup de régimes aussi. Après ce concours, j'ai pris conscience que je pouvais jeter mes pulls extra-larges et que j'avais aussi le droit de me mettre en valeur.»

Il faut pousser les entrepreneurs partis au Luxembourg à investir en France. A Paris ou à Marseille par exemple. Marie-Josée Mabasi (candidate U.C.E)

C'est bien connu, la valeur n'attend pas le nombre des années. Quand, le 11 décembre 2016, elle entend Emmanuel Macron hurler son célèbre «C'est NOTRE projet», Marie-Josée en est convaincue: ce sera lui et personne d'autre. «Je le disais à tout le monde autour de moi qu'il serait notre prochain président. Je ne me suis pas trompée!» Très vite, elle rejoint La République en Marche et s'en va battre le pavé. Tracts, affiches, elle est incollable. Les raisons profondes de son adhésion? «Disons que je suis quelqu'un de très observateur, de très curieux et je n'aime pas perdre. J'aime les gagnants. J'aime gagner.»

Dans le jargon hippique, cela ne reviendrait-il pas à parier sur le bon cheval? «Non, parce que moi, mes engagements se sont toujours fondés sur des valeurs humanistes, progressistes et sociales.» Quand on lui fait remarquer que le quinquennat dudit président a justement été marqué par de fortes contestations sociales, Marie-Josée préfère regarder le résultat des urnes («Il a été réélu, non?») et réfute cette étiquette de «président des riches» accolée à son champion. «C'est faux! Moi, je viens d'un milieu défavorisé, je ne suis pas riche, mais le président a mis en place des choses pour nous pousser dans l'entreprenariat. Pôle Emploi est derrière nous pour trouver un travail...» Qui, on le sait désormais, se trouve de l'autre côté de la rue.

Dans sa profession de foi pour cette élection législative, Marie-Josée Mabasi souhaite «revaloriser la rémunération du personnel de santé». Très bien, mais connaît-elle le salaire, par exemple, d'un infirmier débutant au Luxembourg? «Euh... Je dirai 2.300 bruts à temps plein et avec les heures supplémentaires.» Ça, ça doit être dans la province de Luxembourg. Au Grand-Duché, il est pour un jeune diplômé de 4.400 euros bruts sans les primes liées au travail du week-end. Dans son programme, il est également question d'inciter le retour et l'investissement en métropole. «Il faut pousser les entrepreneurs partis au Luxembourg à investir en France. A Paris ou à Marseille par exemple.» Et en Lorraine? «Oui s'ils veulent...»

Fan d'Emmanuel Macron, Marie-Josée est désormais encartée U.C.E, parti créé en mars 2021 par Christophe Madrolle sur les cendres de l'Union démocrate des écologistes (UDE) fondée en 2015 par Jean-Vincent Placé, qui avait éclaté en 2019 sur la question de son positionnement à la majorité présidentielle. Sur l'affiche de campagne de Marie-Josée figure la mention «avec Emmanuel Macron». Sa présence face à Pieyre-Alexandre Anglade, candidat attitré LREM à sa propre succession, interpelle. Mais pourquoi a-t-elle donc quitté le parti du président? «Parce que je n'avais pas ma place là-bas. J'avais des ambitions, mais le parti avait son candidat. Ils m'ont fait tourner en rond. Plutôt que de me dire ''Marie-Jo, on a déjà quelqu'un mais on va te mettre ailleurs'' ils ont joué la carte de l'hypocrisie... Après, je suis restée en bons termes avec eux. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est la politique...»

Marie-Josée Mabasi s'imagine-t-elle une carrière sur les bancs de l'Assemblée nationale? Au téléphone, mercredi, elle répond par l'affirmative, dit qu'elle vise un poste de député. Plus tard, dans la soirée, dans un long mail scindé en trois parties intitulées respectivement «De l'ombre à la lumière», «Femme d'influence. Mon identité», «Aujourd'hui, projet futur», la candidate revient en long et en large sur son parcours. Sur les 2.126 mots que compte la missive, «politique» ne figure qu'à une seule occasion. Et ce pour vanter «une solide expérience artistique et des connaissances dans le domaine de la communication politique et audiovisuelle».

Mon titre m’a permis de rentrer dans l'histoire de la jeunesse congolaise Marie-Josée Mabasi (candidate U.C.E)

L'image. Et si, au fond, c'était cela son véritable combat? Son expérience auprès d'Andreas Muzon, fondateur de Newscd.net (site d'information consacré à l'actualité congolaise), lui a permis d'approcher de «grandes personnalités politiques» du pays de ses aïeux. Le 18 avril dernier, sur une photo diffusée sur son compte Instagram, on la voit derrière une caméra. Le post a pour légende: «L'art de la réussite #journaliste politique».

La réussite de Marie-Josée Mabasi n'est-elle pas, finalement, d'être parvenue à assumer son image au point de l'assumer, de la revendiquer et de la diffuser? La question est légitime d'autant qu'à la fin de son courriel, juste au-dessus de ses mensurations, elle fait part de ses aspirations: «Mon titre m’a permis de rentrer dans l'histoire de la jeunesse congolaise. Je suis la première femme africaine, congolaise élue en France pour un concours de Miss Ronde. J'ai fait le buzz à Paris et dans mon pays d'origine. Je continue à croire en moi. Je nourris l'ambition d’organiser mes propres défilés et mes propres élections en République Démocratique du Congo, tout en continuant à promouvoir l'image de la femme ronde africaine. J'aimerais incarner une icône de la mode grande taille internationale et animatrice télé. Ce rêve me semble à ma portée.»

Davantage que la députation de la 4e circonscription des Français de l'étranger? Sa connaissance du Benelux est quelque peu restreinte. Si elle a de la famille du côté de Mons, elle n'a jamais vraiment mis les pieds au Grand-Duché. «Ah si, plus jeune, comme j'avais le BAFA, j'étais employée par la SNCF dans le cadre d'un programme d'accompagnement des enfants en train. Et je suis allée jusqu'à Luxembourg.» Une voie comme une autre.









