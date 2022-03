Le 24 février à cinq heures du matin, Alexandra Chirikayeva entend la première bombe. Une semaine plus tard, elle est dans le bus en direction du Luxembourg. Elle raconte sa fuite. Un témoignage poignant.

Témoignage

«J'ai peur de me réveiller et de me retrouver à Kiev»

(m. m. avec Marlene BREY) - À cinq heures du matin, j'ai entendu la première bombe exploser. C'était le 24 février, le premier jour de la guerre. Mon mari ne s'est pas réveillé, je ne sais pas comment il a pu ne pas entendre. Peut-être parce qu'il connaissait déjà la guerre. Il a fui Luhansk, dans l'est de l'Ukraine, en 2014. Après la troisième explosion, je l'ai réveillé et là, enfin, il l'a entendu aussi.

Du 16e étage, ils observent la guerre

Nous n'avons pas de voiture. Nous avons donc immédiatement essayé d'en trouver une. Mais nous vivons sur la rive gauche du fleuve à Kiev, tous les bus partent de la rive droite. Il était impossible de s'y rendre. L'armée a bloqué tous les ponts. Personne ne devait sortir dans les rues, tout le monde devait rester là où il se trouvait.

Un bus luxembourgeois est venu chercher neuf familles à la frontière ukrainienne. Alexandra Chirikayeva (32 ans) est l'une des onze femmes à bord. L'histoire derrière tout cela : Julien Doussot et sa femme Tetiana Tarasenko ont créé l'ASBL Slava Ukranyini Luxembourg pour aider les personnes qui fuient la guerre en Ukraine. La journaliste du Luxemburger Wort Marlene Brey était du voyage.

Nous vivons au 16e étage, il n'y a pas d'autres maisons aussi hautes autour de nous. En revanche, il y a une centrale électrique. Nous savions que c'était une cible. Et si l'électricité est coupée, l'ascenseur l'est aussi. Comment ferions-nous pour descendre ? Nous avons trois enfants. Notre plus jeune fils a six mois.

Le plus jeune fils d'Alexandra Chirikayeva n'a que six mois. A côté de lui, dans le bus, se trouve le chat de la famille. Photo: Marlene Brey

De là-haut, nous pouvons voir au loin, jusqu'aux villes voisines : Browary et Boryspil, où se trouve l'aéroport. De notre fenêtre, nous avons vu des explosions et de la fumée sombre s'élever. Le soir, mon mari a observé qu'un quartier à côté de notre maison n'avait plus d'électricité et il a dit : «Nous devrions partir. Maintenant».

En fuite avec son animal de compagnie

Le jeudi soir, nous avons décidé de nous réfugier dans le sous-sol de la clinique, qui se trouve à côté de notre habitation. Mon mari s'y est d'abord rendu pour voir si nous pouvions y rester. Ensuite, il m'a prévenue. Au début, il y avait 30 autres personnes. Puis les explosions sont devenues de plus en plus violentes et nous étions finalement 300 personnes en bas - en plus de 20 chiens, 30 chats, il y avait même des perruches.

Le lendemain, j'ai décidé avec ma fille aînée de retourner à l'appartement pour récupérer des affaires. Mon mari avait fait le tour des supermarchés, mais de longues files d'attente s'étaient formées partout. Nous sommes allés à l'appartement et avons entendu des explosions, j'étais tellement stressée que je ne faisais que tituber. J'avais tellement peur de prendre l'ascenseur, mais nous l'avons quand même pris pour monter au 16e étage. J'ai prié dans l'ascenseur pour que nous arrivions sains et saufs.

Alexandra Chirikayeva a fui avec son mari, ses trois enfants et son chat. Photo: Marlene Brey

La clinique n'est qu'à 50 mètres de notre maison, mais alors que nous allions traverser la rue, les explosions ont recommencé. Ma fille et moi étions dans la rue et tout explosait autour de nous. Je ne savais pas ce que nous devions faire. Mon mari est sorti et a crié : «Cours !» À ma fille, il a crié : «Prends le chat et cours». Alors nous avons couru. C'était horrible. Après cela, j'ai décidé de ne plus sortir dans la rue et de rester dans la cave.

Le premier jour, lorsque nous avons quitté l'appartement pour nous réfugier dans la cave, nous n'avons pas emporté grand-chose, mon mari a pris la bouilloire électrique et les chargeurs de téléphone. Les vêtements ne nous importaient pas vraiment, puisque nous restions dans la cave. Comme je l'ai dit, mon mari Alexii a quitté Louhansk en 2014, lorsque les attaques ont commencé là-bas. Je pense que c'est pour cela qu'il a emporté cette fois-ci aussi de la nourriture pour deux semaines. Car nous ne savions pas combien de temps nous allions devoir rester là-bas.

Nous sommes restés cinq nuits dans le sous-sol de la clinique. Notre chat n'est pas allé aux toilettes pendant cinq jours, il n'a pas mangé, il n'a même pas bu d'eau.

Le couloir de fuite: la négociation entre Poutine et Zelensky

Ensuite, mon mari a appris que l'Ukraine et la Russie étaient en train de négocier. C'était le 28 février. Il s'est dit que si Poutine et Zelensky parlaient, c'était notre chance. Nous avions peur, mais nous avons décidé de fuir dans ce laps de temps. Nos proches nous ont pris pour des fous. Nous avons trouvé un bus en cherchant sur internet. Mais pour l'obtenir, nous devions d'abord nous rendre sur la rive droite de Kiev. Aucun chauffeur de taxi ne voulait nous conduire. Nous avons dû payer 2.000 hryvnias - juste pour aller sur la rive droite. Le bus pour la Pologne nous a coûté 1.000 grivnas par personne. (1.000 grivnas correspondent à environ 30 euros, ndlr).

Mes proches ne pouvaient plus retirer d'argent au distributeur. Mon patron m'a appelé et m'a dit : «Je veux te donner ton salaire». Je lui ai répondu : «Je ne sais pas comment tu pourrais me donner de l'argent, nous vivons de l'autre côté de Kiev». Mais il voulait absolument que je reçoive l'argent et les médicaments pour les enfants. Alors il l'a mis dans le paquet de médicaments et a donné le paquet à un chauffeur de taxi.

Mon patron m'a envoyé mon salaire en taxi. J'avais tellement peur. J'ai prié pour que le chauffeur ne regarde pas dans le paquet, il y avait tout un mois de salaire dedans.

J'avais tellement peur. J'ai prié pour que le chauffeur ne regarde pas dans le paquet, il y avait tout un mois de salaire dedans. Avec cet argent, nous avons pu payer le bus. De Kiev à la Pologne, il nous a fallu 14 heures, car il y avait des points de contrôle dans chaque village.

Au poste frontière avec la Pologne, nous avons vu tant d'animaux laissés là, seuls. Je ne sais pas comment on peut faire une chose pareille. C'est en voyant cela que j'ai vu mon mari pleurer pour la première fois.

«Tout le monde nous aide ici»

Lorsque nous avons passé la frontière, nous avons vu un homme avec un panneau. Il y était écrit : «Je vous emmène à Varsovie». Il nous a emmenés dans sa voiture, nous a donné un appartement et de la nourriture. C'était l'appartement de sa sœur. Nous voulions lui donner de l'argent pour cela, mais il ne voulait pas. Il a dit que nous pouvions rester aussi longtemps que nous le voulions. Il ne faisait partie d'aucune organisation, c'était juste une personne qui voulait aider. C'était incroyable.

Pour que notre chat puisse enfin sortir, nous voulions lui acheter un harnais. Mon mari est allé dans une animalerie, mais il ne pouvait plus payer avec sa carte. Nous ne savons pas pourquoi. La carte a été bloquée. C'est alors que deux Polonais lui ont payé la vaisselle. Il a voulu chercher un bureau de change pour leur rendre l'argent, mais ils n'ont pas voulu. Tout le monde ici nous aide. C'est incroyable.

Cinq jours d'insomnie dans le bus

À Varsovie, nous avons attendu le bus en provenance du Luxembourg. J'ai une vieille amie en Normandie. Elle a entendu parler du bus qui part du Luxembourg pour la frontière ukrainienne et a contacté Julien.

J'ai peur du silence. Je pense toujours que des bombes vont encore exploser.

Nous sommes en route depuis si longtemps maintenant. En fait, je veux juste dormir, mais j'ai peur du silence. Je pense toujours que des bombes vont encore exploser. Ce jour-là, quand les explosions ont retenti dans la rue, je me suis effondrée. Même mon mari ne savait pas comment m'aider. Je n'avais jamais vécu une telle chose. Tout mon système nerveux s'est effondré.

Arrivée en Pologne, je pensais toujours qu'il allait se passer quelque chose, même s'il n'y avait qu'un seul train. Quand je suis trop fatiguée, je m'endors un instant. Je dors ainsi peut-être une à deux heures par nuit. Peut-être que mon corps a besoin de temps pour comprendre que je suis maintenant en sécurité. J'ai peur que ce ne soit qu'un rêve. Et quand je me réveillerai, je serai de retour à Kiev. Je ne veux pas me réveiller.

Les hommes âgés de 18 à 60 ans n'ont plus le droit de quitter l'Ukraine, ils doivent se battre. Il existe toutefois une exception : ceux qui ont au moins trois enfants de moins de 18 ans peuvent s'enfuir avec leur famille. C'est la raison pour laquelle Alexii Chirikayeva a pu quitter le pays.

