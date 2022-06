Coiffeur depuis près de 40 ans, Tony Rocha a troqué ses ciseaux contre un stylo. Durant la crise sanitaire, ce Cap-verdien d'origine s'est lancé dans l'écriture de son premier roman "Mon reflet dans le miroir", un mélange entre autobiographie et science-fiction. Rencontre.

Luxembourg 3 min.

Des ciseaux au stylo

«J'ai découvert un nouvel aspect de moi-même»

Anne-Sophie DE NANTEUIL Coiffeur depuis près de 40 ans, Tony Rocha a troqué ses ciseaux contre un stylo. Durant la crise sanitaire, ce Cap-verdien d'origine s'est lancé dans l'écriture de son premier roman "Mon reflet dans le miroir", un mélange entre autobiographie et science-fiction. Rencontre.

Vous avez 37 ans de métier en tant que coiffeur-visagiste. Comment vous est venue l’idée d’écrire un roman ?



«Ma volonté de départ était d’écrire l’histoire d’immigration de ma famille pour laisser une trace aux futures générations. J’estime que nous avons un devoir de mémoire. Il est important de parler des valeurs qui nous ont été transmises et de décrire la manière dont nous avons été élevés et intégrés dans notre pays d’accueil, tout en restant connectés à notre culture d’origine. Notre histoire est intime, mais elle rejoint celle de beaucoup d’autres.

Qu’est-ce qui vous a décidé à vous lancer ?



«Le confinement a été pour moi l’occasion de me plonger dans cette écriture. Durant la crise sanitaire, cela m’a aidé à extérioriser ma créativité et mes émotions.

Finalement, la crise a aussi eu du bon pour vous…

«Le Covid a fait des dégâts, mais il nous a aussi permis de revenir à l’essentiel. Au fond, les seules choses dont on a vraiment besoin sont des choses simples : l’air pur et l’amour de sa famille. Cette période a été très difficile économiquement pour tout le monde et notamment pour les indépendants et les artistes, mais elle a aussi eu son lot de bienfaits. Et c’est ce que j’en ai gardé.

L'impact invisible de la pandémie sur la santé mentale Que ce soit en termes de consommation de médicaments psychotropes ou dans l'évolution du nombre de consultations psy, les effets de la crise sanitaire ne peuvent pas encore être observés avec les chiffres actuels, indique mardi le ministère de la Sécurité sociale.

Plus concrètement, qu’avez-vous tiré de cette expérience ?



«Ce livre m’a permis de faire un voyage intérieur pour aller chercher des réponses. On a tous perdu un proche un jour et ce départ laisse parfois place au questionnement. Le livre traite de ce sujet. Parfois, on cherche des réponses auprès de l’esprit de la personne disparue, mais elles se trouvent en réalité au fond de nous. C’est un peu l’idée du miroir. C’est un objet un peu trompeur : on peut se demander si notre reflet y est bien réel et complet.

D’où le titre…

«Bien sûr. En tant que coiffeur, ça fait 37 ans que je suis entouré de miroirs et que je vois mon reflet au quotidien. En fonction de mon état d’esprit, il m’arrive d’y percevoir d’autres choses que mon simple reflet. Dans l’ouvrage, on découvre différentes facettes : le reflet de ma réalité ou celui de mon voyage intérieur par exemple. Un peu comme dans la vie !

La crise sanitaire m’a aidé à extérioriser ma créativité. Tony Rocha

Diriez-vous donc qu’il s’agit là d’un roman autobiographique ?

«Oui, c’est un roman autobiographique, mais pas seulement. Par ce livre, j’ai aussi souhaité faire voyager les lecteurs à travers deux cultures : celle de mon pays d’accueil, le Luxembourg, et celle de mon pays d’origine, le Cap-Vert. J’y ai également laissé parler mon imagination pour y ajouter une touche de science-fiction.

Le roman de Tony Rocha est désormais disponible sur Amazon, en librairie ou dans son salon de coiffure. Photo: Tony Rocha

Et la suite ?

«A travers l’écriture, je découvre un nouvel aspect de moi-même. Pour ce qui est d’un autre roman, on verra ce que l’avenir me réserve. Ce qui est sûr est qu’il ne me manque ni créativité, ni motivation. Peut-être juste le temps…»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.