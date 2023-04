Les policiers sont intervenus à Schifflange, samedi 15 avril, pour régler un conflit de voisinage survenu entre deux hommes.

Fait divers

Ivre, il urine sur le balcon de son voisin

C'est en plein après-midi, ce samedi 15 avril, que des policiers ont dû intervenir à Schifflange, rue Belle-Vue. Le motif de cet appel portait sur un litige entre deux voisins. Et pour l'un d'entre eux, la journée s'est terminée au poste de police.

L'un des deux protagonistes a indiqué à la police que son voisin avait «uriné sur son balcon». Une action qui a vraisemblablement été la goutte de trop de «désaccords» qui duraient «depuis longtemps», selon la police grand-ducale, qui rapporte cet incident dans son dernier bulletin. Les agents se sont rendus sur place afin d'enregistrer la plainte de la victime.

Lors de cette déposition, le voisin en question a fait irruption sur le balcon où se trouvaient les policiers et le plaignant et a commencé à insulter ce dernier. Les tentatives de communication des policiers sont restés vaines, face à un homme particulièrement bruyant qui tentait de repousser les officiers tout en proférant des injures racistes. Manifestement ivre, le voisin a été menotté et conduit en cellule de dégrisement.

