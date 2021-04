Pas question pour le Luxembourg de se priver du vaccin AstraZeneca. Xavier Bettel estime toujours que la balance bénéfice/risques plaide en faveur du sérum. A compter de la semaine prochaine, ce vaccin sera d'ailleurs proposé aux 30-54 ans qui en feront la demande.

«Irresponsable de laisser des vaccins au frigo»

«Nous avons des vaccins, il faut les utiliser!» Ainsi en a décidé le conseil de gouvernement réuni vendredi pour la deuxième fois de la semaine. Pas question de se passer de la moindre goutte de sérum alors que le virus reste virulent dans le pays. Et Xavier Bettel assume ce choix : «Même si la situation est complexe, je suis d'avis que dans la course contre la pandémie, il serait irresponsable de laisser des vaccins au frigo». Autrement dit : oui, l'AstraZeneca restera administré par les équipes mobiles, dans les hôpitaux et dans les cinq centres de vaccination du pays dans les jours à venir.

L'usage du sérum anglo-suédois, controversé et soumis à enquête de l'Agence européenne des médicaments, sera même étendu à une nouvelle tranche d'âge. A compter de la semaine prochaine, les 30-54 ans le désirant pourront s'inscrire en ligne pour recevoir une injection d'AstraZeneca. Et le Premier ministre (48 ans) donnera l'exemple en se portant lui-même volontaire pour une vaccination avec ce produit. «Je m'inscrirai pour montrer que le vaccin apporte plus que le risque et la peur.»

Des slogans, pour motiver encore plus de particuliers à se faire vacciner, Xavier Bettel n'en manque pas. Ainsi, même si le taux de participation à la campagne vaccinale avoisine les 72%, le chef de gouvernement harangue encore : «Il est irresponsable de dire que la vaccination est dangereuse, c'est le covid qui l'est.» En espérant que cela débloque encore les dernières craintes des uns et des autres à répondre favorablement aux invitations à se faire vacciner.

«Il y a une parfaite acceptation de la vaccination chez les Luxembourgeois Xavier Bettel, Premier ministre

Au passage, volontairement ou non, il ne sera pas question dans le point presse du jour d'évoquer le cas de cette septuagénaire morte après avoir été vaccinée contre le covid. L'enquête est en cours, et tout commentaire dans un sens ou dans l'autre serait bien imprudent.

Vendredi, Xavier Bettel n'a voulu voir le verre qu'à moitié plein. Passant rapidement sur les incertitudes dans les futures livraisons de vaccin. Balayant d'une phrase les doutes sur tel ou tel vaccin : «Il y a une parfaite acceptation de la vaccination chez les Luxembourgeois. Nous n'avons jamais eu plus de 5% de refus de l'AstraZeneca ou du Johnson & Johnson». Tranchant même pour ce dernier sérum : «Comme nous ne recevons plus ce vaccin, la question ne se pose pas» (logique discutable).

Entendu, mais pas suivi Avant de décider sur le sort à réserver au vaccin AstraZeneca, le gouvernement aura pris connaissance du dernier rapport du Conseil supérieur des maladies infectieuses. Une autorité qui préconisait de ne plus administrer ce sérum aux moins de 54 ans. Il a donc été décidé de passer outre cette recommandation. Le conseil de gouvernement préférant se fier à l'Agence européenne des médicaments qui n'a pas dit de stopper l'emploi de ce vaccin ou d'en limiter l'usage.

Le Premier ministre préfère saluer le niveau atteint par la campagne de vaccination : 153.420 doses administrées (pour 184.000 doses réceptionnées à ce jour). Tout comme Romain Schneider, ministre de la Santé ''par intérim", a rappelé que les statistiques actuelles montraient une nette diminution des infections parmi les + de 60 ans. Ciblés en premier, les seniors réagiraient donc bien positivement à l'immunisation attendue face au virus.

