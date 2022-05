Anoushé Husain, Luxembourgeoise d'origine, a escaladé 374 mètres à une seule main. Un exploit incroyable pour cette femme dont le parcours force l'admiration.

Originaire du Luxembourg

Invalide, elle bat le record du monde d'escalade à une main

Simon Laurent MARTIN Anoushé Husain, Luxembourgeoise d'origine, a escaladé 374 mètres à une seule main. Un exploit incroyable pour cette femme dont le parcours force l'admiration.

Nous sommes le 5 avril dernier au Castle Climbing Centre de Londres, le plus grand centre d'escalade du Royaume-Uni. Sur place, l'agitation est palpable et pour cause, Anoushé Husain, grimpeuse non valide résidant dans la capitale anglaise, s'apprête à tenter de battre le record du monde de la plus grande distance verticale franchie sur un mur d'escalade à l'aide d'une seule main. Des experts du prestigieux «Guinness World Records» sont présents pour authentifier la tentative. Après une lutte acharnée contre soi-même, Anoushé parvient à pulvériser le record en grimpant 374,85m. En termes de comparaison, c'est plus haut que la Tour Eiffel et environ la même hauteur que l'Empire State Building de New-York. Son exploit a bien évidemment fait le tour de la perfide Albion.

Toutefois, Anoushé est luxembourgeoise avant tout. «Mes parents ont déménagé au Luxembourg lorsque mon frère avait un an mais pour ma part, je suis bien née au Luxembourg», sourit-elle. «Ils ont respectivement vécu au Pakistan ainsi qu'à Londres.» Très tôt dans son parcours de vie, Anoushé a été confrontée à plusieurs difficultés. «Je suis née avec le bras droit qui s'arrête juste après le coude. Il s'agit d'une malformation congénitale. Personne n'imaginait à l'époque qu'il s'agirait de mon seul souci de santé», dit-elle.

Sa scolarité, elle la passe également en terres grand-ducales. «J'ai donc fait l'école européenne au Kirchberg puis l'université de Bruxelles où j'ai réalisé un bachelor en traductions (anglais, français et chinois). J'ai ensuite passé 6 mois à Pékin dans le cadre de mes études. Ensuite, je suis revenue faire mon master à l'université du Luxembourg». Mais c'est durant cette période qu'on diagnostiquera un cancer à la jeune femme en pleine fleur de l'âge. «Concilier études et traitement était vraiment très difficile», souffle-t-elle.

Mes parents et plusieurs amis vivent toujours au Grand-Duché et j'y retourne plusieurs fois par an. Mon coeur est luxembourgeois avant tout. Anoushé Husain

Toutefois, alors qu'elle était âgée de 23 ans, la jeune femme est parvenue à battre son cancer, lui permettant de se lancer sur le marché du travail. «J'ai commencé par une expérience au Parlement luxembourgeois puis européen. La suite de ma carrière professionnelle s'est ensuite poursuivie à Londres, toujours dans le fonctionnariat. C'était en 2013», explique-t-elle. Malgré cette nouvelle vie, la luxo-britannique n'en oublie pas ses racines. «Mes parents et plusieurs amis vivent toujours au Grand-Duché et j'y retourne plusieurs fois par an. Mon cœur est luxembourgeois avant tout et je dois bien avouer que la vie là-bas me manque parfois», reconnaît l'intéressée, un brin nostalgique.

Et l'escalade dans tout cela? Si Anoushé explique avoir toujours été très sportive, cette passion pour la grimpette s'est révélée sur le tard. «Mon premier contact avec l'escalade remonte à mes 8 ans, lors d'une sortie scolaire. On avait essayé de faire de l'escalade avec les autres élèves. J'étais parvenue à escalader la moitié du mur, au contraire de mes autres camarades qui étaient parvenus à grimper tout au-dessus du mur.» Un peu frustrée, elle s'est frottée à ce même mur le lendemain avec pour objectif de faire aussi bien que les autres élèves. «J'y suis parvenue et j'ai ressenti un grand sentiment de satisfaction. A mon retour au domicile de mes parents, je leur ai demandé de m'inscrire dans un club d'escalade.»

Une nouvelle galère

Ces derniers refuseront en bloc. «Ils disaient que c'était trop dangereux. De plus, je faisais déjà du karaté au karaté club de Strassen à l'époque.» Cette passion hibernera donc dans l'esprit d'Anoushé avant de se réveiller bien des années plus tard. «Après avoir battu mon cancer, j'ai eu un lymphœdème au niveau du bras gauche. Cela m'handicapait pas mal car je ne pouvais, par exemple, pas garder mon bras au-dessus de la tête. De simples gestes comme me laver les cheveux ou mettre des chaussettes sont aujourd'hui devenus compliqués.»

Acculée par les pépins physiques, la jeune femme alors âgée de 23 ans trouvera finalement son salut auprès d'une amie qui vivait elle aussi à Londres. «Elle-même escaladeuse, elle m'a convaincue de me lancer malgré mes réticences vis-à-vis de mes problèmes de santé. J'avais peur mais j'ai tenté et je me suis inscrite dans un club londonien. Au final, cette décision a changé ma vie», sourit Anoushé.

J'avais peur mais j'ai tenté et je me suis inscrite dans un club d'escalade londonien. Au final, cette décision a changé ma vie. Anoushé Husain

Cette dernière se révèle être une grimpeuse hors pair. En 2015, elle se frotte pour la première fois à une compétition de «paraclimbing» (handi-escalade en français, NDLR). «Il a toutefois fallu s'entraîner d'une manière acharnée avant la première compétition. Néanmoins, j'ai fini deuxième du Royaume-Uni dans ma catégorie lors de mon premier essai». Anoushé prend ensuite conscience de son talent, gravit les échelons un à un tout en empilant les récompenses.

C'est là que germe l'idée de tenter de battre ce record du monde. «Ce record, c'est deux ans de préparation intense avant tout. J'avais commencé l'entraînement début 2020. Je suis malheureusement tombée malade avec le covid puis je me suis blessée à la maison, ce qui m'a contraint à me déplacer en fauteuil roulant. Autant dire que la préparation fut très compliquée et difficile.» Mais l'envie de me dépasser était plus forte que tout le reste. «On m'a souvent dit que je ne serais pas capable de faire telle ou telle chose à cause de mon bras, sans me donner l'opportunité d'essayer. Quand j'ai été approchée pour tenter de battre le record, cela me semblait impossible... c'est pour cela que j'ai essayé !».

Quand j'ai été approchée pour tenter de battre le record, cela me semblait impossible... c'est pour cela que j'ai essayé ! Anoushé Husain

Un essai qui s'est donc transformé en succès. Une victoire qui n'était pas gagnée d'avance et qui ne fait que renforcer le mérite de la Luxembourgeoise d'origine. «Le plus grand défi résidait dans le fait que je devais grimper uniquement en utilisant mon côté le plus faible, c'est-à-dire mon côté gauche. En effet, mon plus petit bras est mon bras dominant sur le mur. J'ai donc dû apprendre à grimper uniquement avec la main gauche et à travailler ce côté plus faible. Les juges du Guinness ont d'ailleurs bien vérifié tout au long de la tentative que je ne m'aidais pas de l'autre bras. Finalement, le record a bien été validé. Je suis allée au bout de moi-même malgré mes pépins physiques. Les saignements de la paume de ma main se sont d'ailleurs seulement arrêtés au bout de cinq semaines.»

Elle va représenter le Luxembourg

D'ici quelques jours, Anoushé participera au championnat national de «paraclimbing» en Écosse mais également en Autriche prochainement. «Je représenterai d'ailleurs le Luxembourg qui souhaite former une équipe de paraescalade. Question santé, j'entre aujourd'hui dans une période de stabilité même si je ne pourrai jamais récupérer toutes mes facultés.»

Il n'empêche qu'aujourd'hui, Anoushé Husain est un exemple de volonté et de réussite pour tout un chacun. «Mon message, c'est de croire en ses rêves et de croire en l'impossible. N'ayons pas peur de chasser nos rêves à cause du jugement des autres», conclut la Luxembourgeoise.

