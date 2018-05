Des hommes de l'Unité spéciale de la police sont intervenus en plein centre de Dudelange, mardi après-midi, et ont arrêté et une personne. La police reste silencieuse sur l'opération.

Intervention de l'Unité spéciale à Dudelange

(mth - trad. MF) – Mardi après-midi, un détachement de l'Unité spéciale de la police est intervenu dans un appartement privé de la rue Grande-Duchesse Charlotte à Dudelange. Des témoins rapportent qu'après l'opération, un homme a été extrait de l'appartement sur un brancard et avec un bandeau sur les yeux.

La police n'a pas souhaité fournir d'informations plus détaillées sur cette intervention. Il s'agit d'une «affaire d'ordre privé» et pour des raisons de confidentialité, la police n'a pas voulu en dire plus. Se bornant à dire qu '«il n'y a jamais eu de danger pour le grand public».

Selon les informations du Luxemburger Wort, il s'agirait d'une affaire de famille dans laquelle une personne aurait été menacée par un membre de sa famille. Il ne peut être exclu que le détenu souffre de problèmes de santé mentale et constitue un danger pour lui-même et pour les autres.

La rue animée du centre-ville a été complètement fermée pendant l'opération de police qui a vu l'intervention d'une douzaine de policiers en service.