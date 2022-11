Loin de n'être que virtuel, le cyberharcèlement peut rapidement prendre des proportions incontrôlables. Parfois invisibles, souvent tues, elles ne sont néanmoins pas sans conséquences sur la santé des victimes.

Cyberharcèlement

Internet agit «comme une caisse de résonance»

Anne-Sophie DE NANTEUIL Loin de n'être que virtuel, le cyberharcèlement peut rapidement prendre des proportions incontrôlables. Parfois invisibles, souvent tues, elles ne sont néanmoins pas sans conséquences sur la santé des victimes.

Moqueries, insultes, intimidations... Au Luxembourg, plus d'un adolescent sur dix aurait déjà été victime de harcèlement en ligne, révèle une étude de l'Unesco. Si les chiffres datent de 2020, force est de constater que le phénomène reste encore «relativement répandu», soulignent conjointement l'initiative gouvernementale Bee Secure et le centre psycho-social et d'accompagnement scolaires (Cepas).

Loin d'être virtuel, le cyberharcèlement constitue en effet un véritable enjeu sociétal, conséquence directe du développement des réseaux sociaux. Mais si le phénomène n'a pas attendu Snapchat, Tik Tok ou Instagram pour exister, en ligne, celui-ci prend de nouvelles formes. Avec une particularité : son aspect viral.



Car Internet, alertent les deux services attachés au ministère de l'Education, agit «comme une 'caisse de résonance'». En cause, un affichage sur la place publique, un «effet des likes» et des éléments «disproportionnellement partagés», notent les porte-paroles. Plus concrètement, images et vidéos peuvent être visibles par des internautes du monde entier en un temps record.

Pensées suicidaires

Quant aux frontières entre le digital et le monde réel, elles peuvent s'avérer (très) minces. Bien que l'auteur des faits agisse généralement de manière anonyme, caché derrière un écran, le cyberharcèlement peut lui «se poursuivre à l'école - et inversement», précisent Bee Secure et le Cepas avant d'ajouter que dans la plupart des cas «harcèlement et cyberharcèlement sont indissociables».

Si elle n'est pas toujours visible, souvent tue, cette «violence silencieuse» n'en est pas pour autant sans conséquences sur la santé - tant physique que morale - des victimes. Au total, 69% d'entre elles déclarent avoir subi des insomnies, des troubles de l'appétit ou ressenti du désespoir, précise un récent sondage publié par l'association française de protection de l'enfance e-Enfance. La moitié des personnes interrogées disent même avoir pensé au suicide.

Jusqu'à cinq ans de prison

Des actes graves que la France réprime sévèrement depuis le début de l'année. Mais si le harcèlement scolaire constitue désormais un délit dans l'Hexagone, ce n'est pas le cas au Luxembourg. Néanmoins, bien que le Code pénal ne réprime pas expressément ces violences- qu'elles soient en ligne ou non -, elles peuvent tout de même être sanctionnées par la loi.

Menaces, injures, diffamation ou encore atteinte à la vie privée, les bourreaux risquent ainsi une amende et une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. Quant aux établissements scolaires, rappellent Bee Secure et le Cepas, il est de leur devoir de «prendre des mesures et sanctions appropriées».

Qui contacter en cas de cyberharcèlement ? Que vous soyez victime ou témoin de harcèlement, il existe plusieurs helplines pour vous venir en aide. Ces consultations sont gratuites, anonymes et confidentielles.

Bee Secure

La helpline est disponible du lundi au vendredi de 9h à 16h au numéro 8002 1234. Il est également possible de contacter la helpline par écrit via un La helpline est disponible du lundi au vendredi de 9h à 16h au numéro 8002 1234. Il est également possible de contacter la helpline par écrit via un formulaire en ligne

Kanner-Jugendtelefon



La helpline est disponible au numéro 116 111. Des professionnels sont à votre écoute les lundis, mercredis et vendredis de 17h à 22h, les mardis et jeudis de 14h à 22h et les samedis de 14h à 20h. Ceux qui le souhaitent peuvent également discuter via un chat les mardis soir.

Pour mettre un terme aux violences, il est également conseillé de contacter l'établissement scolaire ou de porter plainte auprès de la police

