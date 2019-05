Sept nouvelles pétitions ont été ouvertes à la signature, a indiqué la Chambre ce vendredi. Parmi elles un referendum sur le changement d'heure et la prise en compte des heures supplémentaires dans le calcul de la retraite.

Interdiction de fumer, eau gratuite dans les cafés

Les préoccupations sociétales des citoyens ne manquent pas. Aussi, un des canaux les plus simples et démocratiques qui soient, pour les exprimer et pour se faire entendre, reste la pétition publique. Ce vendredi, la Chambre des députés en a publié sept nouvelles sur son site.

L'une d'entre elles réclame l'interdiction pure et simple de fumer dans tous les lieux publics: «La cigarette tue aussi ceux qui ne fument pas,» justifie son auteur. «On ne peut pas circuler sur le quai d'une gare ou attendre un train avec ses enfants sans subir, constamment, les fumeurs. L'air y est irrespirable». Celle-ci rejoint une autre pétition de janvier dernier réclamant l'interdiction de fumer en terrasse.

Le texte, qui renforcerait ainsi l'actuelle loi anti-tabac, pointe également l'action paradoxale des politiques sur le sujet : «Le ministère de la santé déplore des milliers de décès prématurés au Luxembourg par an dus à la cigarette mais le gouvernement refuse de faire évoluer la loi antitabac. 90% des cancers du poumon sont dus au tabac,» explique son auteur, qui propose «tout simplement d'interdire la vente de tous les produits du tabac ».

Le changement d'heure continue lui aussi à alimenter les débats. Une des pétitions souhaite l'organisation d'un referendum sur le «maintien définitif de l'heure d'hiver ou de l'heure d'été dès 2021.» Si le Parlement européen a voté le 26 mars 2019 en faveur de la suppression du changement d'heure saisonnier à partir de 2021, rappelle son auteur, les pays membres décideront de rester de façon permanente à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver. Le texte réclame donc que ce choix revienne «aux citoyens résidents permanents (luxembourgeois ou non) et non uniquement au gouvernement, respectivement à la Chambre des députés».

La pub pollue

Qui ne rêve pas d'une retraite anticipée ? Une autre pétition réclame la prise en compte des heures supplémentaires dans le calcul de la carrière de l'assuré. «Ces heures ne sont actuellement pas prises en considération pour le calcul de la durée totale de la période d'assurance obligatoire,» indique le texte. «Or ceci est injuste, car lesdites heures supplémentaires sont tout de même cotisées pour la pension et le corps humain les a également éprouvées (mentalement et physiquement).» L'auteure propose donc de «modifier la loi pour permettre aux salariés qui font des heures supplémentaires de partir proportionnellement plus tôt en pension.»

Un autre appel à votation publique demande le droit aux carafes d'eau gratuite dans tous les restaurants et bars. L'objectif: «permettre aux consommateurs d'un restaurant ou d'un bar de pouvoir disposer de carafes d'eau du réseau (robinet) gratuitement sans être obliger de commander de bouteilles d'eau,» précise l'auteur. Celui estime que chacun «devrait pouvoir boire de l'eau potable du réseau et ce, gratuitement dans un bar ou dans un restaurant du pays ( comme c'est le cas en France par exemple ), à partir du moment où il commande quelque chose d'autre à boire ou à manger dans cet établissement.»

Les publicités polluent les boîtes aux lettres, malgré l'apposition de autocollants de type «Stop Publicité». Aussi, une pétition réclame des sanctions pour les fascicules et flyers non sollicités, que «de nombreuses entreprises et particuliers continuent à déposer via des porteurs.» Son auteur souhaiterait ainsi faire «respecter la volonté bien affichée du citoyen sur sa boîte à lettre de préserver l'environnement.»

Toutes ces pétitions sont ouvertes aux signatures jusqu'à la mi-juin.

