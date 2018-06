Le gouvernement met en place une aide spécifique pour les personnes les plus touchées par les intempéries et dont la situation financière est fragile. Le but est d'aider les gens à se fournir en biens de première nécessité.

Intempéries: un formulaire en ligne pour solliciter une aide financière

Le gouvernement met en place une aide spécifique pour les personnes les plus touchées par les intempéries et dont la situation financière est fragile. Le but est d'aider les gens à se fournir en biens de première nécessité.

Suite aux inondations du 1er juin 2018, le gouvernement a décidé d’organiser une action de solidarité.



L’objectif est de permettre aux personnes sinistrées dont la situation financière est fragile de faire face aux dépenses de première nécessité.

Le montant de l’aide est déterminée en fonction:

de l’ampleur et de la nature des dégâts subis,



de la situation financière du ménage,



du nombre de personnes à charge.



Pour bénéficier de l’aide, les personnes sinistrées doivent remplir le formulaire de demande en vue de l’obtention d’une aide sociale suite aux inondations avant le 30 juillet 2018 au plus tard et le remettre au ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région L-2919 Luxembourg (tél. 247-86523, e-mail secretariatsolidarite@fm.etat.lu)

Les dégâts couverts par une assurance, ainsi que certaines catégories de biens, énumérées dans le formulaire, ne sont pas pris en considération dans l’évaluation des dommages.

Il s’agit notamment des véhicules automoteurs, des résidences secondaires et/ou mises en location, des roulottes, des mobilhomes, des objets de luxe et d’art, des équipements de sport et de loisirs, des abris de jardin, etc.