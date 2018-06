Alors qu'une personne emportée par les eaux à Greiveldange a encore été secourue cet après-midi et est saine et sauve, les eaux pourraient encore monter ces prochaines heures.

Luxembourg 10 3 min.

Intempéries: fin de journée, la cellule de crise fait le point

Alors qu'une personne emportée par les eaux à Greiveldange a encore été secourue cet après-midi et est saine et sauve, les eaux pourraient encore monter ces prochaines heures.

La cellule de crise du plan d’intervention d’urgence Intempéries s’est réunie vendredi une première fois à 4h54 puis une seconde fois à 11h30 sous la présidence du ministre de l’Intérieur, Dan Kersch.

Au total, plus de 150 personnes de l’administration des services de secours, environ 30 personnes des centres d’incendie et de secours ainsi que des groupes d'hommes-grenouilles, des groupes dédiés à la logistique, le ravitaillement et le support psychologique, sont intervenus à plus de 100 reprises sur le terrain.

10 Echternach Viktor Wittal

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Echternach Viktor Wittal Echternach Viktor Wittal Echternach Viktor Wittal Echternach Viktor Wittal Echternach Viktor Wittal Echternach Viktor Wittal Echternach Viktor Wittal Echternach Viktor Wittal Echternach Viktor Wittal Echternach Viktor Wittal

Lors d'un point de presse à Waldbillig, le Premier ministre, Xavier Bettel, et le ministre de l’Intérieur, Dan Kersch, ont présenté les décisions prises par le conseil de gouvernement concernant les procédures de dédommagement initiées par les différents départements ministériels.

Outre les 18 personnes piégées par les eaux qui ont été secourues dans le courant de la nuit, une autre personne emportée par les eaux à Greiveldange a été sauvée dans le courant de l’après-midi et se trouve en sécurité.

Montée des eaux attendue à Steinheim et Rosport

Suite aux précipitations exceptionnelles, la rivière allemande Prüm est montée à un niveau jamais atteint depuis 100 ans: les autorités allemandes ont été contraintes d’augmenter le débit de la retenue du barrage de de Bitburg.

Le débit contrôlé actuel donnera lieu, selon les prévisions du service hydrométrique de l’administration de la gestion de l’eau, à une montée des eaux comparable à une inondation classique et pouvant atteindre un niveau de 5 à 6 mètres à Rosport en cours de soirée.

Les autorités ne s’attendant pas à des ondes de crue. Des informations supplémentaires sur l’évolution du niveau sont renseignées sur le site www.inondations.lu.

Situation de la qualité de l’eau dans les localités sinistrées

Commune de Waldbillig: l’eau du robinet peut être utilisée sans restriction à des fins de consommation humaine, après avoir été bouillie pendant au moins dix minutes.

Communes de Berdorf et de Beaufort: il est fortement conseillé de limiter l’utilisation d’eau au strict minimum. L’eau du robinet peut cependant être utilisée à des fins de consommation humaine, après avoir été bouillie pendant au moins dix minutes.

Localité de Dillingen: il est conseillé de limiter l’utilisation d’eau au strict minimum. L’eau du robinet peut cependant être utilisée à des fins de consommation humaine, après avoir été bouillie pendant au moins dix minutes.

Localité de Closberg: l’alimentation en eau est interrompue. Un approvisionnement est assuré par les autorités.

Localité de Bech : l’eau du robinet peut être utilisée sans restriction à des fins de consommation humaine, après avoir été bouillie pendant au moins dix minutes.

Dès que la qualité de l'eau sera rétablie sur base des résultats des analyses supplémentaires en cours, la population en sera informée par les autorités compétentes.

40 soldats sur le terrain

L’armée luxembourgeoise a été mobilisée et a détaché 2 pelotons (40 personnes) afin d’aider dans les différents travaux concernant la gestion de la situation sur le terrain.

Pour rappel, la circulation routière reste perturbée dans les zones concernées et les automobilistes sont priés d’adapter leur conduite et de demeurer vigilants.

La Cellule de crise continue à suivre l'évolution de la situation.