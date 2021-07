Revenant sur les inondations des 14 et 15 juillet, l'administration de la gestion de l'eau indique que des crues centennales ont été observées sur dix des 41 stations hydrométriques du pays. Au Findel, le record de précipitations de 1854 a même été battu.

Des précipitations «historiques»

Marie DEDEBAN Revenant sur les inondations des 14 et 15 juillet, l'administration de la gestion de l'eau indique que des crues centennales ont été observées sur dix des 41 stations hydrométriques du pays. Au Findel, le record de précipitations de 1854 a même été battu.

Alors que 250 ménages étaient toujours privés d'électricité ce lundi midi, le ministère de l'Environnement et l'administration de la gestion de l'eau ont dressé un premier état des lieux des inondations de la semaine dernière. Il en ressort que les précipitations des 14 et 15 juillet étaient bien «historiques».

Des pluies sans aucun bénéfice Les fortes précipitations de mercredi et jeudi n'auront même pas servi à reconstituer les réserves souterraines d'eau potable du pays. Trop d'eau, trop vite sur un sol déjà gorgé.

Ainsi, sur les 41 stations hydrométriques du pays, «dix ont enregistré la valeur d'une crue centennale», a souligné Christine Bastian, responsable du service hydrologie de l'administration de la gestion de l'eau. «Dans 15 stations nous avons des niveaux de précipitations historiques, c'est-à-dire que nous avons mesuré un niveau d'eau qu'il n'y avait jamais eu auparavant au Luxembourg», complète l'experte en hydrologie.

La Sûre est la rivière qui est la plus sortie de son lit, causant d'impressionnant dégâts matériels à Echternach «où l'eau a dépassé les protections anti-crues», mais aussi à Rosport ou Vianden. Les communes comme Mersch «où confluent l'Alzette, la Mamer et l'Eisch n'ont pas non plus été épargnées», relève Christine Bastian.

Le record de précipitations a été enregistré dans la station ASTA de Godbringen, avec 105,7 litres de pluie par mètre carré en 24 heures, soit «le plus haut niveau depuis 1854» rapporte l'administration de la gestion de l'eau.

«Sans doute la deuxième catastrophe majeure du pays» Deux ans après la tornade sur Pétange, les inondations de cette mi-juillet vont coûter cher aux assureurs luxembourgeois. Car cette fois il ne s'agit plus d'un épisode localisé mais bien généralisé à l'ensemble du pays.

Une situation qui a causé des dégâts considérables, estimés mercredi dernier à plus 50 millions d'euros par l'association des compagnies d'assurances, et qui n'aura même pas permis de reconstituer les réserves souterraines d'eau potable du pays. «Comme nous avons eu une fin de printemps plutôt humide, ces averses puissantes sont tombées sur un sol déjà saturé en eau plus capable d'absorber la moindre goutte», expliquait Brigitte Lambert de l'administration de la gestion de l'eau.

«Il faut garder en tête qu'avec le changement climatique, des épisodes de pluie beaucoup plus intenses sont prévus», prévient Christine Bastian, craignant également qu'ils ne se multiplient «les prochaines années». Le ministère de l'Environnement a d'ailleurs indiqué être «en pleine consultation publique du nouveau plan de gestion des inondations» en ce sens.

