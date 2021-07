L'Administration de la gestion de l'eau a terminé sa veille hydrologique, ce 17 juillet. La baisse des eaux sur les bassins de la Sûre, l'Alzette, la Chiers et la Sûre et la météo offrant des perspectives plus optimistes dans le reflux des crues.

Intempéries

Depuis samedi 10h, l'alerte crue est levée

Marie DEDEBAN





