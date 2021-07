Evacués à partir de jeudi après-midi, les résidents ont pu être hébergés aux frais de la commune ou chez leurs proches. Ce vendredi, ils doivent encore attendre le feu vert des autorités pour regagner leur domicile.

Intempéries

300 habitants d'Echternach ont dormi à l'hôtel

Après une journée riche en émotions, l'espoir renaît doucement à Echternach vendredi matin. La décrue s'amorce doucement: le niveau de l'eau a diminué de «80 centimètres dans la nuit», rapporte l'échevin Yves Wengler au micro de Radio 100,7.

Toutefois, la Sûre ne devrait pas retrouver son aspect normal avant au moins deux jours. Les habitants sont donc invités à rester à l'abri et à ne pas regagner leur domicile avant le feu vert des autorités.

En tout, plus de 300 habitants de la commune ont été évacués. La majorité a été hébergée dans des hôtels et des auberges de jeunesse, tandis que 80 résidents ont pu trouver un abri chez des amis ou des parents.



Les inondations ont également affecté les trésors culturels d'Echternach, notamment la crypte de la basilique a déclaré Yves Wengler qui n'avait «jamais vu ça».

Il faut dire que les eaux de la Sûre et de l'Alzette sont montées très haut jeudi, poussant le CGDIS et l'armée à intervenir. Pour rappel, l'état de catastrophe naturelle a été déclaré dans tout le pays. L'alerte rouge crues et inondations est maintenue sur l'ensemble du territoire jusqu'à au moins vendredi midi.





