Par Christelle Brucker

Conférence, tables rondes, concerts, workshops: la prise de parole se déclinera sous tous les angles et dans toutes les langues le jeudi 25 janvier au Mudam à l'occasion de la 3e édition de la Nuit des idées, organisée par les Instituts français dans le monde entier.

Le principe: un thème, une conférence, des personnalités d'horizons différents et des discussions libres, spontanées, auxquelles le public peut prendre part ou pas, c'est comme il veut.

"C'est la deuxième fois que le Grand-Duché participe", explique Christelle Creff, directrice de l'Institut français.

"L'an dernier, le thème du numérique avait attiré des publics très différents. La manifestation a connu un beau succès et le Mudam est venu vers nous pour s'associer à cette édition 2018 sur le thème de l'imagination au pouvoir, une référence à mai 68."

Bousculer les formes classiques de débat

La Nuit des idées veut bousculer les formes classiques de débat en proposant des formats différents, d'où une multitude de façons d'y participer: "Les salles du Mudam seront autant de possibilités de s'exprimer ou d'écouter les interventions des uns et des autres. On va faire fourmiller les idées partout dans le Mudam!"

"Il y aura une conférence pour lancer la soirée par le philosophe Francis Wolff, puis une série de tables rondes, ouvertes à tous, avec des invités issus de la société civile, du monde politique, de la sphère culturelle, etc."

"Faire du français une langue de plaisir"

Bibliothécaire de formation, Christelle Creff a notamment travaillé à la Bibliothèque nationale de France et au ministère de la Culture avant de rejoindre le Luxembourg en 2016.

"Ce qui m'a marquée en arrivant ici c'est la façon époustouflante avec laquelle les gens jonglent avec les langues!"

Pierre Matgé

"J'avais lu un certain nombre de choses, j'y étais passée une ou deux fois, mais on ne peut vraiment saisir un pays qu'en y résidant. Ce qui m'a marquée en arrivant ici c'est la façon époustouflante avec laquelle les gens jonglent avec les langues! Et j'ai tout de suite pensé aux différents moyens de faire du français une langue de plaisir, et plus une langue marquée par la souffrance de l'apprentissage."

L'Institut français est ainsi à l'initiative de nombreuses activités auprès des jeunes, des rencontres avec des auteurs, des ateliers de slam, de poésie, pour amener les élèves à un français moins académique, susciter l'envie de parler cette langue.

Bientôt une consultation mondiale sur la francophonie

Le président Emmanuel Macron a fait de la francophonie l'un de ses chevaux de bataille. Pour le soutenir dans ce projet, il a fait appel à la journaliste et auteur franco-marocaine Leïla Slimani bien déterminée à "déringardiser le français".

Par ailleurs, une grande consultation sera lancée ces prochains mois au niveau international, pour faire remonter toutes les idées des acteurs de terrain qui pourraient contribuer à ce vaste chantier.

Pour Christelle Creff, l'enjeu au Luxembourg est avant tout de défendre le plurilinguisme et d'assurer au français une place de choix dans le paysage linguistique du pays.

Le programme complet de la Nuit des idées, jeudi 25 janvier à Luxembourg.



Animations et visites du musée seront aussi proposées aux participants: pop-up store des éditions Hydre, atelier de réalité virtuelle, silent disco avec un casque sur les oreilles, intermèdes musicaux, etc.

La cuisine du musée restera ouverte jusqu'à 23h30, les foodtrucks sur le parvis du Mudam jusqu'à minuit. Entrée libre, inscription aux tables rondes sur place.