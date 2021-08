Ce n'est pas parce que l'été est là que les inspecteurs de l'Inspection du travail ne filent pas sur le terrain pour vérifier le bon respect des règles de sécurité et administratives. Pour l'avoir oublié, nombre d'employeurs ont été sanctionnés.

Inspection du travail

155 chantiers contrôlés pendant le congé collectif

Question exemptions du congé collectif, cet été 2021 s'annonçait inédit. En effet, l'épisode d'inondations de la mi-juillet est venu bousculer le calendrier de repos fixé aux entreprises du secteur de la construction et des installateurs sanitaires. Mais si l'ITM avait accordé plus de tolérances cette fois (148 au total), l'Inspection du travail et des mines luxembourgeoise s'est montrée tout aussi intraitable durant les semaines de repos accordées aux professionnels du BTP depuis le 30 juillet dernier.

Focus sur trois chantiers privés de congé collectif Si ce vendredi débutent les trois semaines de repos estival de tout le secteur de la construction, 148 exemptions ont été accordées. Il est notamment question d'avancer sur trois rénovations d'infrastructures majeures.

Ainsi, en trois semaines, les inspecteurs de l'ITM ont sorti casques et bottes pour procéder à 185 contrôles. Et de donner le détail de ces opérations : 115 entreprises concernées sur 155 chantiers différents. Et ces visites surprises ont à nouveau payé, en ce sens qu'elles ont mis en lumière diverses infractions. A commencer par ces six chantiers mis à l'arrêt immédiat pour des entreprises de travaux de bâtiment et de génie civil ne disposant pas de dérogations pour pouvoir travailler durant le congé collectif.

Sévérité payante

Par ailleurs, deux arrêts de travail de 48 heures et une prolongation ont été prononcés à l’encontre d’entreprises, cette fois «en raison du danger imminent et grave pour la sécurité et la santé des salariés présents sur les lieux de travail», indique l'ITM dans son bilan estival.

Suite à leurs déplacements, les équipes «Contrôles, Chantiers et Autorisations» et «Détachement» ont également ordonné trois fermetures d’installations soumises aux dispositions relatives aux établissements classés (commodo/incommodo). Sans oublier huit fermetures de chantiers suite aux constatations de différentes infractions en matière de sécurité et santé au travail.

Pas de test covid obligatoire sur les chantiers Après trois semaines de repos, les salariés du secteur de la construction ont repris le travail ce 23 août. Un temps envisagé comme obligatoire, le contrôle covid-19 des employés n'est que facultatif.

Une sévérité qui permettra, peut-être, que 2021 ne se solde pas avec le même bilan d'accidents du travail que l'an dernier. A savoir : 501 accidents déclarés dont quatre mortels en un an. Sachant qu'en plus, quatre entreprises et trois maîtres d'ouvrage se sont aussi vu adresser des injonctions en vue de régulariser des infractions, là encore en matière de sécurité et de santé au travail.

Par ailleurs, l'ITM a prononcé six cessations de travail à l’encontre de six employeurs qui, dans l’ensemble, ont occupé dix salariés ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, respectivement sans autorisation de travail.

A la caisse Durant les trois semaines de congé collectif, l'Inspection a aussi verbalisé à deux reprises des employeurs qui faisaient travailler des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L'un devra s'acquitter de 7.500 euros d'amende, l'autre de 2.500€. Le montant dépendant du nombre de travailleurs agissant en toute illégalité au regard du Code du travail.

