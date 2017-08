(JD) - Rendez-vous le 9 septembre pour une randonnée à vélo de 45 kilomètres (ou 80 au choix) de Luxembourg-ville à Diekirch.

C'est avec la coopération du conservatoire national de véhicules historiques (CNVH) que la Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI) fêtera le 200e anniversaire du vélo à partir de 9 heures du matin.

Les participants auront l'occasion de circuler sur des pistes cyclables nationales, notamment la PC1, PC15 et PC16.

Après la balade conviviale, le groupe ira déjeuner au restaurant (les cyclistes devront payer leur repas sur place) pour ensuite visiter l'exposition thématique "200 ans du vélo" au musée automatique où l'histoire sur la bicyclette sera présentée.



Déroulement de la journée:

rendez-vous à 9h à la gare centrale de Luxembourg



déjeuner commun entre cyclistes à midi



retour à la gare Ettelbruck à 16h



Pour clôturer la journée, les cyclistes se rendront à la gare d'Ettelbruck pour le retour, les plus courageux continueront en vélo jusqu'à la gare du Luxembourg. Toutes les personnes intéressées peuvent s'inscrire jusqu'au 6 septembre sur le site officiel www.lvi.lu

Une association active depuis 1985

La Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ est une association qui défend depuis 1985 les intérêts des cyclistes auprès du grand public et des autorités administratives et politiques. Son objectif est d'améliorer les conditions de sécurité des cyclistes et de promouvoir le vélo comme un moyen de transport et de loisir.



Devenir membre

Les personnes voulant devenir membre doivent payer 25 euros par an et peuvent ainsi participer à des stands d'information, des travaux en groupes ou l'organisation de tours à vélo.

Le site propose également au public de faire un don à l'association pour soutenir des projets: il suffit de remplir un coupon.

