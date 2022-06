L'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution fait débat au Luxembourg, alors que la nouvelle Constitution n'est toujours pas finalisée.

Inscrire l'IVG dans la Constitution fait débat

Thomas BERTHOL L'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution fait débat au Luxembourg, alors que la nouvelle Constitution n'est toujours pas finalisée.

Faut-il inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution ? Depuis la décision de la Cour suprême américaine de révoquer ce droit, ce débat n'a pas seulement lieu aux Etats-Unis ou en France, mais aussi au Luxembourg. Cette mesure fait partie des revendications du Planning familial qui organisait ce mardi à midi un rassemblement devant l'ambassade américaine à Luxembourg-Ville pour montrer sa solidarité avec les femmes américaines.

«Rendre l'avortement illégal va tuer des femmes» La décision de la Cour suprême américaine de révoquer le droit à l'avortement a suscité plusieurs réactions en Europe, dont celle du Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel.

«C'est une revendication importante, parce que les événements récents, par exemple en Pologne et aux Etats-Unis, montrent bien que nous avons raison, que ce genre de droit doit être inscrit dans la Constitution pour que ça devienne un droit effectif et ne puisse plus être révoqué. Si un gouvernement de droit arrive, ce sera alors très difficile de l'enlever», explique la présidente du Planning familial Ainhoa Achtutegui.

«Ce droit pour les femmes est insuffisamment garanti»

Samedi dernier, l'ancien député socialiste Alex Bodry appelait sur les réseaux sociaux à la vigilance après la révocation de l'arrêt «Roe v. Wade»: «Soyons prudents: en Europe aussi, les États sont libres de régler le droit relatif à l’avortement. Aucune convention internationale, aucune Constitution ne consacre formellement le droit d’avorter! Il est urgent d’agir et de protéger les acquis.»

Pour le juriste, inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution luxembourgeoise est nécessaire, car «ce droit pour les femmes est insuffisamment garanti au niveau conventionnel et constitutionnel».

La coprésidente du groupe CSV Martine Hansen juge la décision de la Cour suprême américaine «extrêmement regrettable au 21ème siècle». La députée souligne également que «personne n'avorte par plaisir».

La Cour suprême américaine révoque le droit à l’avortement Cette décision historique permet à chaque Etat américain d’interdire ou d’autoriser les avortements.

Martine Hansen estime toutefois que ce n'est pas le bon moment d'ouvrir ce débat, alors que la nouvelle Constitution est en train d'être votée: «Ce n'est pas le moment d'ouvrir cette boîte de Pandore, sinon nous n'aurons pas encore de nouvelle Constitution avant les prochaines élections législatives en octobre 2023.» La coprésidente du CSV est d'avis que le cadre législatif actuel permet de garantir le droit à l'IVG et qu'au Luxembourg, ni la majorité ni l'opposition n'y toucheront.

Le nouveau président du DP Lex Delles plaide également pour que la nouvelle Constitution soit d'abord finalisée et que, par la suite, un texte sur le droit à l'IVG y soit ajouté. La députée Carole Hartmann (DP) a déposé une résolution ce mardi à la Chambre suite à la révocation de l'arrêt «Roe contre Wade» qui a été adoptée par 56 voix. Cette résolution «condamne toute initiative visant à interdire, à criminaliser ou à limiter l'accès à un avortement légal et sûr». Le texte s'engage aussi «à soutenir toute mesure visant à garantir une prise en charge de qualité et qui respecte le choix de la dignité de la femme».

Pour rappel, le délai d'avortement au Luxembourg est de 12 semaines de grossesse. Le Planning familial souhaiterait le prolonger à 14 semaines comme en France.

63% des femmes qui avortent ont plus de 25 ans Le Planning familial indique avoir été contacté par 601 femmes en 2021 pour procéder à un avortement. Parmi elles, 516 ont décidé de procéder à une IVG. Depuis 2009, le Planning familial est autorisé à mettre fin à une grossesse par voie médicamenteuse. Depuis 13 ans, la structure constate que 63% des femmes qui font face à une grossesse non désirée ont plus de 25 ans.

