Inquiétude pour l'avenir des employés luxembourgeois de SES

Dans le contexte d'une éventuelle fusion avec Intelsat, l'OGBL demande à l'Etat, en tant qu'actionnaire, de fixer un cap clair.

(he) - Après que la direction de l'opérateur de satellites SES a annoncé la semaine dernière une possible fusion avec son concurrent Intelsat, l'OGBL s'inquiète pour l'avenir des salariés. Le syndicat voit dans le projet de fusion une tentative de la direction d'ouvrir la voie à travers «un nouveau processus de réorganisation de grande envergure».

En février déjà, la direction avait informé les délégations du personnel des différentes unités SES - non seulement au Luxembourg, mais aussi à l'étranger, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas - d'une future réorganisation interne, selon l'OGBL. En mars, les 650 salariés du Luxembourg ont été officiellement informés par le CEO Steve Collar des changements profonds.

Ainsi, au cours des dernières semaines, les salariés - principalement les cadres moyens et supérieurs - se sont vu proposer progressivement de nouveaux postes ou ont vu leur contrat de travail résilié d'un commun accord, informe l'OGBL. Il renvoie à plusieurs restructurations déjà effectuées au cours des dernières années.

L'Etat doit défendre les intérêts du personnel

Dans ce contexte, le syndicat critique le fait que, d'une part, il y a trois ans seulement, des instruments étatiques tels que la préretraite, l'aide au réemploi temporaire et l'aide à l'embauche ont permis d'éviter la suppression de 50 postes au Luxembourg, mais que cela n'a pas empêché SES d'ouvrir une succursale à Bucarest en 2020. Alors que l'État a soutenu financièrement des mesures de sauvegarde de l'emploi au Luxembourg, les activités en Roumanie ont été rapidement développées. Et ce, bien que le site de Betzdorf ne manque ni de place ni de personnel, comme le dénonce le syndicat.

Etant donné que les fusions sont généralement liées à des suppressions d'emplois, l'OGBL s'inquiète de la possible perte d'emplois au Luxembourg. Le syndicat demande donc à Xavier Bettel (DP), en tant que Premier ministre et ministre de la Communication et des Médias, «d'assumer ses responsabilités et de veiller à ce que les intérêts des salariés soient défendus lors des négociations et de la conclusion de cette éventuelle fusion».

En dehors des décisions

Après tout, l'État est un actionnaire important de SES et dispose en outre de 33,3% des droits de vote au conseil d'administration. «Il faut donc exiger des garanties qu'il n'y aura pas de réduction de personnel et que SES conservera la majorité dans la nouvelle entreprise qui naîtra de la fusion», telle est la revendication essentielle du syndicat. «Tout accord motivé exclusivement par des considérations fiscales, des réductions de coûts, des réductions de personnel et l'affaiblissement du site de Luxembourg doit être rejeté».

Par ailleurs, l'OGBL regrette que SES ait refusé jusqu'à présent d'admettre des représentants des salariés comme membres votants au conseil d'administration de l'entreprise. «Cela permettrait aux salariés d'avoir leur mot à dire dans la prise de décision au sein de l'entreprise et donnerait au personnel la certitude d'être représenté dans cet organe de décision comme le prévoit la loi», estime le syndicat.

Réunion commune des organes politiques

Actuellement, les représentants du personnel ne siègent qu'au conseil d'administration de SES Astra, qui représentait jusqu'en 2001 l'organe de décision, explique l'OGBL. Mais au cours des dernières décennies, la structure du groupe a énormément changé, avec pour conséquence que les décisions importantes sont désormais prises et discutées au sein de la société anonyme SES. Les intérêts du personnel ne sont donc pas pris en compte dans les décisions.

Les membres du Parlement souhaitent également être impliqués dans les projets de fusion. Ainsi, le groupe CSV a demandé la semaine dernière que la commission des finances et du budget et la commission de l'économie, de la protection des consommateurs et de l'espace se penchent sur les intentions de fusion de SES et d'Intelsat lors d'une réunion commune.

