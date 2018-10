La route d'Echternach à Berdorf, qui a été détruite par les inondations en juin dernier, sera reconstruite plus vite que prévu: la météo favorable de ce début d'automne y contribue.

Inondations: les travaux entre Echternach et Berdorf avancent plus vite que prévu

Les fortes pluies du 1er juin de cette année ont tellement endommagé la route CR 364 entre Echternach et Berdorf qu'elle a dû être complètement fermée au trafic. Après les premières investigations de l'Administration des routes, il s'est rapidement avéré que les dégâts avaient affecté non seulement la chaussée, mais aussi les fondations sous-jacentes du mur de soutènement, qui ont été complètement emportées et partiellement découvertes.

Une rénovation complète de la route était donc inévitable. Le ministre des Infrastructures, François Bausch, et la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, ont également pu se faire une idée de ces travaux hier lors d'une visite.

Grand chantier de construction

Les habitants et les entreprises touristiques de Berdorf attendent avec impatience la réouverture de la rue. François Bausch a fait preuve de compréhension, mais comprend l'impatience des gens de la région.

"Nous ne voulions pas être aventureux. Nous faisons tout ce qui est possible, mais nous ne devons pas mettre les gens en danger", a-t-il déclaré. Interrogé sur les critiques de son collègue du cabinet, Nicolas Schmit, qui avait critiqué la lenteur des travaux de construction, François a répondu : "Nous laisserons les polémiques de côté."

Le forage et les études étaient essentiels pour trouver une solution durable et pour préparer la route à de futures pluies abondantes.

Il en est ressorti que, pour éviter d'autres glissements de terrain, il a fallu enlever toute la fondation de la route jusqu'à une profondeur de huit mètres, ce qui a nécessité le déplacement de 10.000 mètres cubes de terre au total.

Ces débris sont maintenant réutilisés dans la reconstruction progressive des fondations. Le sol sous la chaussée est stabilisé couche par couche à l'aide de grilles métalliques. Pour sécuriser le mur de soutènement endommagé, environ 100 mètres cubes de béton sont utilisés pour fermer les cavités sous la fondation.

Pour éviter que cela ne s'enfonce dans le lit de la rivière, on utilise également des filières en béton: une protection supplémentaire contre l'érosion.

Coût de huit millions d'euros

Pendant les inondations, le mur du gabion le long des rives de l'Aesbach a également été endommagé par des épaves et des blocs de pierre, qui constituaient autrefois les fondations de la structure porteuse.

Les énormes masses d'eau qui s'écoulent du Sauerbierg vers la CR 364 provoquent une érosion superficielle profonde et favorisent la formation de fissures sur la route. Il a donc été décidé de remplacer le talus endommagé par un nouveau talus escarpé. On utilise des géogrilles qui sont ancrées dans le sol à une distance de 66 centimètres et forment une pente raide de 70 degrés.

La durée des travaux avait été initialement estimée à un an. Mais ils progressent plus vite que prévu, avec cette météo favorable. En attendant, il est possible que la route puisse être rouverte avant le début de l'été de l'année prochaine, a souligné Marc Ries de l'administration de la construction routière.

"Bonnes nouvelles pour l'industrie touristique aussi", s'est réjouie Carole Dieschbourg. Le coût du renouvellement de la CR364 est estimé entre sept et huit millions d'euros.

Par Steve Bissen, traduction Sophie Wiessler