Que ce soit en Belgique ou en Allemagne, le CGDIS n'a pas hésité à dépêcher des équipes de secours dans les régions voisines plus en difficulté. Une action saluée au plus haut niveau de l'Etat.

Les pompiers salués pour leur rôle au-delà des frontières

Le Luxembourg n'était pas encore tiré d'affaire que, déjà, décision était prise d'aller porter assistance en Belgique. Ainsi dès le 14 juillet dernier, un groupe de six pompiers du Groupe de sauvetage aquatique du CGDIS rejoignait la commune de Chênée, non loin de Liège, ou des dizaines d'habitants étaient sous la menace directe de la montée des eaux.

Deux jours plus tard, d'autres pompiers luxembourgeois étaient missionnés pour rejoindre l'Allemagne, cette fois. Et plus particulièrement la région d’Ahrweiler. Pour la Rhénanie-Palatinat, pas moins de 26 personnels (officiers de liaison, pompiers et infirmiers accompagnés d'ambulanciers de la Croix-Rouge) ont pu prêter main forte aux secours locaux, avec un véhicule de commandement et dix ambulances mis en branle.

Cette solidarité transfrontalière aura non seulement été apprécié localement, mais ce 20 juillet, Taina Bofferding (LSAP) et Xavier Bettel (DP) ont tenu à féliciter les effectifs engagés dans ces missions. Café, croissants, et échanges de souvenirs ont ainsi ponctué ce rendez-vous sans protocole, où plus largement le Premier ministre a tenu à remercier «profondément les équipes de secours luxembourgeoises qui, depuis des jours maintenant, font preuve d’un engagement exemplaire, non seulement ici mais également en soutenant leurs collègues de l’autre côté de nos frontières».

La ministre de l'Intérieur et le chef du gouvernement soulignant cette «solidarité qui ne s'arrête pas aux frontières en moments de besoins, mais au contraire se vit au quotidien»

