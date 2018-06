Encore une fois, les fortes pluies de la nuit de samedi à dimanche ont provoqué des inondations. Le centre du pays et la région de Mullerthal ont été touchés.

Luxembourg 16

Inondations: le Mullerthal et le centre du pays à nouveau touchés

Encore une fois, les fortes pluies de la nuit de samedi à dimanche ont provoqué des inondations. Le centre du pays et la région de Mullerthal ont été touchés.

(SW) - Environ une semaine après les fortes crues qui ont causé de très gros dégâts dans les quartiers du Müllerthal et à Grundhof, un autre front orageux avec de fortes pluies a frappé le Grand-Duché.

Il pleuvait particulièrement fort entre 20h et 22h samedi soir, de sorte que les services de secours ont reçu environ 500 appels.

Selon le gouvernement, la "Cellule de crise" a été activée et s'est réunie à 23h30.

200 fois, les pompiers ont dû se déplacer pour pomper les sous-sols et sécuriser les routes. Des rues et des caves ont également été inondées autour de la capitale, à Pfaffenthal, Dummeldange et Walferdange.

Le Müllerthal, Waldbillig et Haller ont de nouveau été particulièrement touchés. L'hôtel Le Cigalon, où les pompiers et l'armée ont aidé à réparer les dégâts causés par les inondations tout au long de la semaine, - et où nous nous sommes rendus cette semaine - a de nouveau été inondé.

16 Photos: Laurent Blum

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photos: Laurent Blum Photos: Laurent Blum Photos: Laurent Blum Photos: Laurent Blum Photos: Laurent Blum Photos: Laurent Blum Photos: Laurent Blum Photos: Laurent Blum Photos: Laurent Blum Photos: Laurent Blum Photos: Laurent Blum Photos: Laurent Blum Photos: Laurent Blum Photos: Laurent Blum Photos: Laurent Blum Photos: Laurent Blum

En quelques minutes, trois ruisseaux sont sortis de leur lit et ont inondé 33 maisons. L'eau est montée jusqu'à 1,50 mètre. Une personne a été légèrement blessée. Des services de sauvetage ont également dû être déployés à Préizerdaul, Useldange, Redange et sur le territoire de la ville de Luxembourg.

Voici une vidéo de Waldbillig (Yves Ernst):

Dans la région de l'Eifel autour de Bitburg, de nombreuses routes de campagne ont été assaillies par les eaux et les centres des villages ont été inondés. 900 pompiers étaient de service cette nuit-là.

Selon les prévisions météorologiques, il pourrait recommencer à pleuvoir ce dimanche. Meteolux a émis un avertissement d'orage pour l'heure de 12h à 22h.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.