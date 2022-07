Il n'y aura jamais de bilan complet des inondations au Luxembourg, car les responsables politiques ne veulent pas d'une analyse.

Catastrophe il y a un an

Inondations : le déni des responsables politiques

Michèle GANTENBEIN Il n'y aura jamais de bilan complet des inondations au Luxembourg, car les responsables politiques ne veulent pas d'une analyse.

Il y a un an, l'Europe occidentale et centrale était frappée par des inondations catastrophiques. Plus de 200 personnes y ont perdu la vie, la plupart en Allemagne. Le Luxembourg a également été touché. S'il n'y a pas eu de morts, c'est parce que le Luxembourg a été épargné par les pires intempéries. C'est ce qu'on appelle la chance. Le gouvernement et les autorités compétentes ont vu les choses autrement. Leur explication : la gestion de crise a fonctionné.

Non, elle n'a pas fonctionné ! Ni les systèmes d'alarme, ni la communication n'ont fonctionné. La phase d'alerte n'a été déclarée qu'en fin d'après-midi du 14 juillet. L'alerte via l'application GouvAlert a été envoyée sept heures plus tard et n'a atteint qu'une partie des 23.000 utilisateurs en raison d'une panne et le site Internet du service météorologique national n'a affiché aucune information mais un message d'erreur. Les citoyens n'avaient aucune information et ne savaient pas quoi faire. Les services de secours étaient débordés.

L'affaire Da Costa

Pourtant, des informations du système européen d'alerte aux inondations (EFAS) étaient disponibles plusieurs jours avant les intempéries. Le Luxembourg était également informé. La ministre de l'Environnement de l'époque, Carole Dieschbourg (Déi Gréng), a déclaré lors d'une conférence de presse le lundi suivant la catastrophe avoir été informée le 13 juillet. Pourtant, les communes n'ont été mises en état d'alerte que le lendemain vers 15 heures.

«Des rapports clairs étaient disponibles bien avant mercredi (14 juillet) 17 heures. L'EFAS a fonctionné, mais le problème réside notamment dans le fait que les autorités compétentes ont tiré les mauvaises conclusions en de nombreux endroits. Et ce avec des conséquences catastrophiques. Au Luxembourg également, les rapports n'ont pas été pris suffisamment au sérieux et aucune prévention efficace n'a été mise en place», a déclaré le scientifique luxembourgeois Jeff Da Costa au Luxemburger Wort une semaine après les intempéries. Sa conclusion : les responsables politiques ont échoué dans la gestion de la crise.

Au Luxembourg, tout a été fait pour empêcher un traitement politique de la catastrophe et pour faire taire les voix critiques.

C'est aussi ce qu'a dit Hannah Cloke, la directrice de thèse de Da Costa. Elle est professeur d'hydrologie à l'université britannique de Reading et a participé au développement du système d'alerte précoce des inondations EFAS. Elle aussi a donné des interviews sur les inondations catastrophiques, parlant d'un «échec monumental» et d'un «échec collectif du système». Elle est même intervenue en tant qu'experte dans des commissions d'enquête allemandes, et a donc été impliquée dans l'élucidation des événements.

Éliminer les voix critiques

Au Luxembourg, tout a été mis en œuvre pour empêcher un traitement politique de la catastrophe et pour faire taire les voix critiques. Les représentants de la majorité ont rejeté la demande de l'opposition à l'automne dernier de faire mener une enquête externe. Refuser les commissions d'enquête fait partie du système de la coalition tripartite - bien qu'elle ait elle-même mis en place une nouvelle Constitution selon laquelle 20 voix suffiront à l'avenir pour une commission d'enquête.

Le gouvernement préfère s'autocontrôler. Il a fait rédiger un rapport interne et travaille à l'amélioration du système d'alerte et à de nouvelles mesures de protection contre les inondations. Ce seul fait est une preuve d'échec. Mais en fin de compte, le public ne saura jamais pourquoi la chaîne d'alerte n'a pas fonctionné et qui en est responsable.

Ce que l'on observe depuis des années, c'est un déséquilibre des décisions politiques au détriment de la transparence et de l'explication. L'attitude des décideurs politiques face aux inondations catastrophiques n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Qu'il s'agisse de la SuperDrecksKëscht, des vagues d'infection dans les maisons de retraite, du satellite militaire ou de l'affaire des cabanes de jardin, le gouvernement ne veut pas entendre parler d'échec, d'incapacité et d'erreurs de décision et ne veut pas être trop surveillé. Il y parvient parce que les représentants de la majorité au Parlement le protègent et parce qu'il n'est guère exposé à la pression publique - politique et médiatique.

Dans le cas des inondations catastrophiques, il était particulièrement important pour le gouvernement d'avoir la suprématie d'interprétation dans le discours public - sans doute aussi par crainte de plaintes de sinistrés contre l'Etat.

Un licenciement politiquement forcé

Ce qui est explosif dans l'affaire des inondations, c'est qu'elle a entraîné un licenciement politiquement forcé. Il n'y a guère de doute à ce sujet. Jeff Da Costa a toujours été salué par Guy Schumann, le patron de la société RSS-Hydro, dont le siège est à Dudelange, pour ses déclarations critiques dans les médias. Le Luxemburger Wort dispose d'historiques de SMS non publiés à ce jour, qui montrent que Schumann a soutenu Da Costa, y compris sur le fond.

Le 17 juillet, après l'émission Background de RTL avec Jean-Paul Lickes (Administration de la gestion de l'eau), Luc Feller (Haut-Commissariat à la protection nationale) et Paul Schroeder (CGDIS), Schumann a critiqué dans un SMS le fait que l'émission affirmait que les inondations étaient difficiles à prévoir : «... et war virausgesoot», écrit-il. Et de poursuivre : «La gestion de la crise s'est très bien déroulée, comme nous l'avons dit, et les cartes de l'AGE sont superbes, quoi qu'il arrive».

Guy Schumann a manifestement subi de plus en plus de pressions politiques. C'est ce qu'attestent les SMS envoyés à Jeff Da Costa, non publiés à ce jour.

Même après la diffusion du reportage de RTL le 10 septembre, Schumann est resté aux côtés du scientifique. Des e-mails, des posts sur les médias sociaux ainsi que des SMS envoyés à Da Costa en témoignent.

L'ambiance a changé quelques jours plus tard. Schumann a manifestement subi une pression politique croissante. C'est ce qu'attestent des SMS inédits envoyés à Da Costa, dont le Luxemburger Wort a eu connaissance.

Ainsi, Schumann écrit le matin du 14 septembre : «Ech giff viirschloen d'Company a waat mer maachen esou gudd wéi méiglech erauszeloossen aus den entrevuen fir oder matt politesch Parteien. C'est juste que tu as une bourse d'études chez nous, c'est aussi indiqué sur le site web de Reading. Nous devons supprimer les flux RSS de l'ensemble de l'activité parlementaire. Ass vill ze vill Heat fir eis als kleng Firma zu Letzebuerg».

Da Costa a écrit que le soir du 13 septembre, il avait rencontré par hasard le député-bourgmestre de Dudelange Dan Biancalana (LSAP) et s'était entretenu avec lui. Il voulait en discuter avec Schumann. Ce dernier lui répond : «Asou, jo daat s'il vous plaît. Espérons que Dan ass ok well di ganzte Saach get e bese kriddeleg a matt der gemeng mussse mer gudd bleibenwen a mersen korrekt bleiben a politesch neutral».

Nous devons supprimer les flux RSS de l'ensemble de l'activité parlementaire. C'est beaucoup trop de travail pour nous en tant que petite entreprise au Luxembourg. Guy Schumann, de RSS-Hydro

Le 15 septembre, la situation s'est encore aggravée. A ce moment-là, Da Costa avait déjà convenu de discussions avec des partis d'opposition : «Tu dois wierklech elo tous les RDV matt de Parteien oof soen. ech schwatz herno mam Dan», écrit Schumann. «Haut nach ?», demande Da Costa. «Jo Hoffen».

On ne sait pas si la conversation téléphonique avec Dan Biancalana a eu lieu. Interrogé sur le fait de savoir s'il avait écrit ou téléphoné à Schumann entre le 10 et le 16 septembre, Biancalana s'était quelque peu emporté début juin face au Luxemburger Wort. Il ne se souvient pas, c'était il y a si longtemps, a-t-il déclaré après avoir réfléchi.

Nous retenons que les indices selon lesquels Schumann était sous pression politique et qu'il a licencié Da Costa pour cette raison sont accablants. Rien n'indique que Schumann ait déclaré par la suite que des conflits internes avaient conduit à son licenciement. Au contraire : les SMS des 14 et 15 septembre indiquent que Schumann était derrière le scientifique, mais que la pression était alors trop forte et qu'il l'a sacrifié pour se sauver lui-même et sa société. Cela correspond également à la première déclaration de Schumann sur 100,7 le 30 mai, selon laquelle il voulait éviter les pressions politiques et protéger ses collaborateurs.

Le gouvernement s'en lave les mains et celles de ses fonctionnaires. Pourtant, au vu des faits, personne de sensé ne peut sérieusement croire qu'il n'y a pas eu de pressions politiques. Trois ministres (Joëlle Welfring, Taina Bofferding et Franz Fayot) et plusieurs fonctionnaires ont dû répondre aux questions de la commission parlementaire de l'environnement. Rien n'en est ressorti. La demande de l'opposition d'entendre Da Costa a été rejetée par la majorité.

Au cœur de l'affaire Da Costa se trouve la lutte pour l'interprétation de la réalité. Dans cette lutte, les structures de pouvoir établies ont une longueur d'avance.

Fayot a reproché à l'opposition de vouloir exploiter politiquement l'affaire. La confiance dans la politique et la qualité de la démocratie en souffriraient. Le reproche est justifié, mais il s'agit de bien plus que cela. Il s'agit de pouvoir, de démonstration de force et de structures de pouvoir qui visent à consolider leur pouvoir et à éliminer tout ce qui les menace.

Au cœur de l'affaire Da Costa se trouve la lutte pour l'interprétation de la réalité. Dans cette lutte, les structures de pouvoir établies ont pris l'avantage. Schumann a capitulé et est devenu partie intégrante de ces structures de pouvoir en se soumettant à elles et à leurs règles.

Da Costa est le seul à pouvoir présenter des preuves de ses déclarations. Mais les représentants du pouvoir ne veulent pas en entendre parler. Au lieu de cela, le scientifique est présenté comme un menteur et ses «mensonges» comme un danger pour la crédibilité de la politique et la démocratie.

Mais Franz Fayot perd aussitôt sa crédibilité, car il ignore les faits et présente comme vérité ce qui l'arrange.

Le danger pour la crédibilité de la politique et pour la démocratie ne réside-t-il pas plus fondamentalement dans les structures de pouvoir qui utilisent des méthodes non démocratiques pour parvenir à leurs fins - dans ce cas, se débarrasser d'un scientifique critique ?

Franz Fayot semble crédible lorsqu'il affirme n'avoir exercé aucune pression et n'avoir rien fait de tel. Mais il perd aussitôt cette crédibilité parce qu'il ignore les faits et présente comme vérité ce qui l'arrange.

Il y a de quoi s'inquiéter sérieusement de l'état des institutions et de la situation démocratique dans ce pays.

Il y a de quoi s'inquiéter sérieusement de l'état des institutions et de la situation démocratique dans ce pays. Mais au lieu de s'en inquiéter, les gouvernants se préoccupent de leur réputation et des prochaines élections.

Ce qui s'est exactement passé ne sera probablement jamais mis en lumière, car les structures de pouvoir établies savent comment l'empêcher. Ce n'est pas le droit qui gagne, mais les puissants. Ils font fi des règles démocratiques, bafouent la liberté d'expression et la liberté scientifique et ne doivent craindre aucune conséquence. L'expulsion politiquement forcée reste impunie. C'est l'absence d'une démocratie qui fonctionne qui rend une telle chose possible.

