Alors qu'elle avait encore deux ans d'activité devant elle, la structure aquatique va devoir fermer ses portes plus tôt que prévu: les réparations nécessaires seraient trop onéreuses. D'autant que ce n'est pas le seul bâtiment public à avoir subi des dégâts.

Luxembourg 1 2 min.

Inondations

La piscine d'Echternach bonne à démolir

Alors qu'elle avait encore deux ans d'activité devant elle, la structure aquatique va devoir fermer ses portes plus tôt que prévu: les réparations nécessaires seraient trop onéreuses. D'autant que ce n'est pas le seul bâtiment public à avoir subi des dégâts.

(m.d. avec Volker Bingenheimer) L'eau brune est aussi lisse qu'un miroir. Tandis que le jour se lève sur la piscine d'Echternach, la température est déjà élevée aux abords des bassins, gorgés de boue. Serge Kremer soupire. Jusqu'à il y a une quinzaine de jours, le site aujourd'hui méconnaissable était son lieu de travail.

Le maître-nageur vérifiait la qualité de l'eau, réglait les machines et surveillait les nageurs, clubs et écoles qui venaient se baigner. Jusqu'à 2.000 visiteurs profitaient chaque semaine des bassins, jusqu'au 15 juillet dernier. La Sûre, qui coule à une vingtaine de mètres du bâtiment, est entrée «par les égouts, les tuyaux de ventilation et la porte arrière», décrit Serge Kremer.

Ce 15 juillet devait être le dernier jour d'ouverture des bassins intérieurs, le bâtiment datant des années 1970 devant être détruit d'ici 2023. Si les habitants d'Echternach auraient dû se passer de baignade en intérieur pendant deux ans, les bassins et les systèmes d'entretien «bien entretenus» auraient pu être réemployés. Si bien qu'en raison des dégâts provoqués par les inondations, les activités de l'ensemble du site sont à présent suspendues pour «au moins quatre ans», indique le bourgmestre Yves Wengler. Y compris les cours de natation des écoles environnantes.

Echternach tourne peu à peu la page des inondations Particulièrement touchée par la montée des eaux de la Sûre survenue le 15 juillet dernier, la cité affiche une semaine plus tard un tout autre visage. Et ce, même si des vestiges des importants dégâts survenus restent encore visibles.

Aux yeux de la commune, il n'y a pas d'autre alternative: remettre la structure en l'état couterait 1,2 million d'euros, d'autant que la structure n'était pas assurée contre les inondations. Et d'autres bâtiments publics ont également subi des dégâts, comme la salle de sport ou les courts de tennis: les dommages sur les structures communales sont estimés entre cinq et six millions d'euros.

Au-delà des habitants d'Echternach, cette annulation des activités aquatiques pendant quatre ans pèse sur l'ensemble du Mullerthal et même de l'Eifel allemand. La seule piscine restante dans la région est celle d'Irrel, de l'autre côté de la frontière, fermée pour réparations jusqu'en octobre.

Des protections «illusoires» Compte tenu des fréquentes inondations dans le Mullerthal ces dernières années, une nouvelle crue comme celle de la mi-juillet n'est pas à exclure. Pourtant, le bourgmestre d'Echternach n'entend pas protéger davantage sa commune. «Construire des murs anti-inondation serait illusoire, il nous faut apprendre à vivre avec les inondations», estime Yves Wengler. Un avis que ne partage pas le bourgmestre d'Erpeldange-sur-Sûre, qui assure que le système a permis d'éviter la catastrophe.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.