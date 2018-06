Le 5 juin 2018, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, s’est déplacée à Mullerthal et au Grundhof pour se faire une idée concrète des dégâts. Elle a informé les entreprises des démarches à entamer pour obtenir une aide financière de la part du ministère de l’Économie.

Inondations: comment obtenir l'aide du ministère pour les entreprises sinistrées ?

Le 5 juin 2018, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, s’est déplacée à Mullerthal et au Grundhof pour se faire une idée concrète des dégâts. Elle a informé les entreprises des démarches à entamer pour obtenir une aide financière de la part du ministère de l’Économie.

Les entreprises concernées peuvent contacter Laurent Solazzi du ministère de l’Économie au 247-84168, au 621 203 021 , ou encore à l'adresse mail suivante: laurent.solazzi@eco.etat.lu.

Elles sont invitées à faire parvenir au ministère de l’Économie et à leur assurance un inventaire chiffré des dommages subis.

Sur base des devis fournis et en fonction de la part des frais prise en charge par l’assurance, le ministère pourra alors verser une première aide financière pour couvrir jusqu’à hauteur de 200.000 euros au maximum les frais estimés.



Au Camping Cascade de Mullerthal, «c'est mon gagne-pain qui est parti» C'est dans l'est du pays que les inondations du vendredi 1er juin ont été les plus violentes. Au Camping Cascade, dans le Mullerthal, le bilan est lourd: les trombes d'eau apportées par les orages ont sonné le glas d'une saison à peine ouverte.

La visite de Francine Closener visait à constater l’ampleur des travaux de réparation nécessaires dans les entreprises touchées, tout comme sur les nombreux sentiers de randonnée pédestre, et à informer campings, hôtels, restaurants et commerces des démarches à entamer pour obtenir une aide financière de la part du ministère de l’Économie pour réparer les dégâts et remplacer les équipements endommagés.

Les entreprises sinistrées sont invitées à contacter le ministère

Les dommages réels seront ultérieurement pris en charge dans leur totalité sur présentation des factures afférentes grâce aux dispositions de l’aide destinée à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles.

Cette mesure d’aide avait été initiée suite aux graves inondations survenues dans la vallée de l’Ernz en juillet 2016, intégrée dans le projet de loi relatif au régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises.

Après la visite, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, a déclaré qu'il était: «essentiel de disposer d’un relevé chiffré et aussi détaillé que possible des dommages subis par les entreprises artisanales et commerciales ainsi que par les établissements touristiques».

Elle a ensuite invité «les autres entreprises qui n’en ont pas encore fait la démarche à contacter mes collaborateurs au ministère de l’Économie pour obtenir de plus amples renseignements sur l’ensemble des mesures d’aides disponibles».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.