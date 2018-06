Les fortes pluies de ce lundi ont entraîné d'importantes inondations. Des routes étaient difficilement praticables voire coupées à la circulation lundi en fin d'après-midi. Ce fut notamment le cas de l'A3 en direction de la France.

Inondations: chaos sur l'A3 lundi en fin d'après-midi

Les fortes pluies de ce lundi ont entraîné d'importantes inondations. Des routes étaient difficilement praticables voire coupées à la circulation lundi en fin d'après-midi. Ce fut notamment le cas de l'A3 en direction de la France.

(AF/SW) - Après que le Mullerthal eut subi à deux reprises des inondations après les pluies diluviennes de la semaine dernière et du weekend, MeteoLux avait publié un avis de vigilance jaune ce lundi matin, devenu orange à la mi-journée. De violents orages se sont abattus lundi après-midi sur le pays, entraînant des inondations sur des routes et autoroutes.

20 Inondation /†berschwemmung / A3 / Livange / roeser / Photo: Blum L.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Inondation /†berschwemmung / A3 / Livange / roeser / Photo: Blum L. Ehlerange, en contrebas de l'autoroute d'Esch. Photo: Guy Jallay En contrebas de l'autoroute d'Esch, près d'Ehlerange. Photo: Guy Jallay Le contournement de Differdange. Photo: Guy Jallay Limpach-Soleuvre. Photo: Guy Jallay A Ehlerange-Reckange. Photo: Guy Jallay Routes inondées aussi dans le secteur Limpach-Soleuvre. Photo: Guy Jallay Du côté d'Ehlerange-Reckange. Photo: Guy Jallay Überschwemmungen im Raum Roeser/Liwingen Lex Kleren Überschwemmungen im Raum Roeser/Liwingen Lex Kleren Überschwemmungen im Raum Roeser/Liwingen Lex Kleren Überschwemmungen im Raum Roeser/Liwingen Lex Kleren Überschwemmungen im Raum Roeser/Liwingen Lex Kleren Überschwemmungen im Raum Roeser/Liwingen Lex Kleren Überschwemmte Straßen am Montagnachmittag in Roeser Screenshot Video/Philippe Zwick Die A3 wurde stellenweise komplett überflutet und musste gesperrt werden. Foto: Laurent Blum Die A3 wurde stellenweise komplett überflutet und musste gesperrt werden. Foto: Laurent Blum Die A3 wurde stellenweise komplett überflutet und musste gesperrt werden. Foto: Admin. des Services de Secours Die A3 wurde stellenweise komplett überflutet und musste gesperrt werden. Foto: Laurent Blum

Des centaines de voitures à l'arrêt

La circulation sur l'A3 en direction de la France était extrêmement difficile lundi en fin d'après-midi. Les voies étaient inondées sur près de 200 mètres entre la croix de Gasperich et Berchem et il était impossible d'y circuler. Il était recommandé d'éviter le secteur et de passer par l'A4 pour atteindre le sud du pays.

Depuis 16 heures ce lundi après-midi, des centaines de voitures se sont retrouvées coincées, à l'arrêt sur l'autoroute, provoquant d'importants bouchons remontant sur l'A6 et l'A1.

Après 18 heures, de nombreux automobilistes avaient fait demi-tour pour quitter l'autoroute, et quelques conducteurs marchaient même sur les voies.

La circulation était complètement arrêtée en cette fin d'après-midi. Camera autoroute

Les pompiers s'affairaient, en début de soirée, à pomper l'eau présente sur l'autoroute. Sur les images filmées par quelques automobilistes et prises par les pompiers, c'est quasiment une rivière d'eau brune qui a remplacé le bitume.

La circulation a finalement été rouverte sur cette autoroute vers 20h30, mais sur une seule voie uniquement.

Entre 15 et 16h, ce sont 487 appels qui ont été traités, découlant sur 350 interventions en deux heures principalement liées à des routes et caves inondées. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.

Les pompiers pompent l'eau présente sur l'A3 en ce lundi après-midi. Administration des services de secours

Quelles autres routes sont bloquées ce lundi soir?

Les communes du Sud du pays essentiellement Differdange, Roeser et Mondercange ont été les plus touchées. Les routes suivantes sont inondées et coupées à la circulation, préviennent la police et l'ACL dans un communiqué diffusé après 20 heures:

le CR157 entre Crauthem et Hellange

la sortie Schengen sur l'A13 en direction de Pétange

la N13 à Huncherange

la rue Laurent Menager au Pfaffenthal (arbre sur la voie)

le parking longue durée Raemerech à Esch-Belval

le CR178 à Lampach-Soleuvre

le CR 132 entre Bettembourg et Pepange

le CR186 entre Bettembourg et Kockelscheuer

Sur l'A13, la voie de dépassement entre Differdange et Ehlerange est rouverte, alors que les policiers rapportaient cet après-midi un cas d'inondation sur cette autoroute également:



Attention aquaplanage

Sur l'A13 de Pétange en direction Esch/Alzette: risque d'aquaplanage.

Tunnel Aessen a été inondé, certaines voies d'accès de l'autoroute barrées.

Roulez prudent et adaptez votre conduite aux conditions météorologiques.

@ACL_Info_FR pic.twitter.com/tGp5QvhU7d — Police Luxembourg (@PoliceLux) 11 juin 2018

La vigilance météo orange est restée active jusqu’à 20h. Appel est fait à la population de ne pas s’engager sur les voies inondées, qui paralysent encore ce lundi soir une bonne partie du pays et de rester éloignée des cours d’eau.



