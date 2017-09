L’Institut national des langues a présenté son programme pour l’année académique 2017/2018 et de nouveaux manuels de luxembourgeois.

400 cours de langues sur 4 sites

Pour la rentrée, l’INL propose plus de 400 cours de langues pour adultes sur quatre sites différents, dont la nouvelle annexe sur le site de l’Université du Luxembourg à Belval.

Alors que le luxembourgeois et le français sont les langues les plus demandées, l’INL promeut également l’apprentissage des autres langues. L'année dernière, plus de 13.000 apprenants ont suivi un cours, et cette année, c'est plus de 15.000 apprenants qui seront accueillis sur les deux semestres.

Retour dans le bâtiment historique en 2018

En 2018, le siège de l’INL au Glacis, qui fait l’objet de travaux de rénovation et de transformation, pourra être réintégré.

Le siège est doté de 39 salles de classe, d’un centre d’examens avec 7 parloirs individuels, d’une médiathèque, d’une salle de fêtes et d’une salle multifonctionnelle.

De nouveaux manuels A1 et A2 disponibles

L’INL vient aussi de compléter la série de ses manuels "Schwätzt Dir Lëtzebuergesch?" avec une nouvelle édition du tome A1 et un nouveau manuel A2.

Après le succès du manuel "Schwätzt Dir Lëtzebuergesch ?" A1 paru en 2015 et vendu à 10.000 exemplaires, l’INL a réussi le défi d’élaborer le manuel A2 en moins de deux ans.

Le tome A2 reprend deux chapitres de la première édition et se concentre sur le niveau complet A2. Les écoutes et des exercices complémentaires sont disponibles sur le site www.sdl.inll.lu .

"Schwätzt Dir Lëtzebuergesch?" s’adresse prioritairement aux personnes adultes qui désirent apprendre la langue nationale. Les différents chapitres abordent des sujets de la vie quotidienne au Luxembourg, informant sur le pays, les fêtes et jours fériés, les spécialités luxembourgeoises ou encore présentant des personnalités du Grand-Duché.

Les deux manuels sont vendus en librairie au prix de 24 euros chacun. L’INL projette la publication du tome consacré au niveau B1 pour la rentrée 2019.

Inscrivez-vous vite!

Un cours vous intéresse? Alors ne perdez plus de temps, prenez rendez-vous. Cette étape est indispensable pour évaluer vos compétences avant de vous inscrire à l’un des nombreux cours de l’INL. Au cours de cette rencontre avec un enseignant, votre niveau sera déterminé pour vous guider vers le cours le mieux adapté à vos besoins.

Pour le nouveau semestre qui débutera le 25 septembre 2017, les entretiens auront lieu les 15, 18 et 19 septembre 2017.