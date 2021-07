114 coopérateurs ont cofinancé l'installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments publics à Tuntange et environs. Mais d'ici peu, l'initiative LEADER Lëtzebuerg West essaimera sur cinq autres sites.

Du solaire oui, mais en coopérative

L'union fait la force. Elle peut même produire de l'électricité verte! Et le lancement de la coopérative énergétique régionale LEADER Lëtzebuerg West est là pour le démontrer. Ainsi, depuis 2019, sept communes et leurs habitants réfléchissaient à la mise en place d'installations solaires sur les toits de leurs sites communaux, mais en «offrant» ces espaces à ceux de leurs concitoyens qui souhaitaient investir dans un projet commun de production d'électricité. L'idée est devenue réalité, sur Tuntange (Helperknapp) mais la suite attend Garnich, Habscht, Koerich, Mamer, Mersch et Steinfort.

Ainsi, grâce à l'engagement financier des coopérateurs, déjà trois installations photovoltaïques ont pu être mises en service. Et raccordées au réseau d'alimentation national. Des panneaux que l'on peut apercevoir aussi bien au-dessus de la caserne des sapeurs-pompiers et du local des services techniques de Tuntange, mais aussi la salle des fêtes à Moesdorf (Mersch) ou encore l'atelier du service technique de Koerich.

Des sites pas choisis au hasard, mais retenus pour le bon potentiel de rendement UV/kilowatts. Ainsi, dans le cadre de ce projet, appel avait été fait en amont à l’EnergiPark de Beckerich (expert du domaine de l’énergie durable) pour déterminer les meilleurs points d'installation, en fonction des sommes à engager. Et de l'analyse de 24 bâtiments communaux est ressortie une liste de spots exploitables.

Un rachat plus avantageux

Ainsi, dans un avenir proche, la coopérative entend déployer ses ailes au-dessus de l'école de Brouch (Helperknapp), de la maison des jeunes de Hagen (Steinfort), du service technique du MerschInstitut social et de la MerschMierscher Kulturhaus (Mersch) notamment. De quoi augmenter un peu plus la part de l'énergie issue de sources renouvelables dans le bouquet luxembourgeois.

A l'heure actuelle, la coopérative régionale compte 114 coopérateurs ayant acheté 4.180 parts à 100 euros chacune. Et pour saluer l'initiative, deux ministres n'ont pas hésité à venir saluer les efforts engagés. Avec d'un côté le ministre de l'Energie, Claude Turmes (Déi Greng) et de l'autre, le ministre de l'Agriculture Romain Schneider (LSAP).

Le premier rappelant que l'énergie produite via le système coopératif bénéficiait d'un tarif de rachat bien plus avantageux que d'autres types d'installation. Le second saluant un projet régional «favorisant un développement rural durable et en renforçant la cohésion sociale ».

