(JV) - "C'est le plus grand événement sportif de l'année à Luxembourg" rappelle Lydie Polfer, bourgmestre de la ville. Le samedi 27 mai à 19 heures, 15.000 coureurs participeront à la 12e édition de l'ING Night Marathon.



Un record, puisque ce sont 10% d'inscriptions de plus qu'en 2016. Plus une place n'est disponible depuis le 30 janvier.



Erich François, directeur de Step by Step, société organisatrice de l'événement, précise: "Mon but, à terme, est d'atteindre les 20.000 participants. Cette année, les places ont été vendues encore plus rapidement que d'ordinaire, de sorte que nous nous sommes retrouvés avec 2.000 personnes sur liste d'attente."



Aux avant-postes de la course, un duel au sommet est annoncé. Les deux coureurs les plus rapides de l'histoire de l'ING Night Marathon, les Kényans John Komen (vainqueur en 2015 et 2016) et Bellor Yator (vainqueur en 2012 et 2013) seront là.



Courir le long du chantier du tram



La raison de ce succès ? Une épreuve difficile, donc très valorisante pour les coureurs. "Le parcours de Luxembourg est toujours plus apprécié car il est exigeant".



Comme d'habitude, les coureurs partiront du site "Luxexpo The Box" pour parcourir de nombreux quartiers avant de s'en retourner à leur point de départ. Cette année, les participants "courront à côté des chantiers", puisque le parcours traversera le Glacis, l'avenue Kennedy et le pont Adolphe, où ont lieu actuellement les travaux d'aménagement du futur tram.



De travaux en chantiers, le parcours doit s'adapter à des contraintes chaque année. Si la distance historique du marathon reste évidemment 42,195 km, le tracé est sujet à modifications, comme le rappelle Erich François: "Pas plus tard que ce lundi, nous avons dû faire face à une dernière modification du parcours".



Nouvelle course: le "Roll & Run"

La nouveauté, cette année, c'est l'apparition d'un second marathon, le "Roll & Run". Une course dédiée aux personnes à mobilité réduite, "mais pas que": toute personne en possession d'un véhicule simple à roues, comme une poussette, des rollers, une trottinette ou un skateboard, peut concourir. Comme le précise l'échevin Patrick Goldschmidt, "comme il a été décidé de créer cette course en mars, il reste encore quelques places à pourvoir, un peu moins d'une centaine".



Le "Roll and Run" part (à 18h10) et arrive au Glacis. Les "rouleurs" emprunteront le parcours original du grand marathon sur 4,3 km, boucle qu'ils effectueront deux fois.



Selon Erich François, ce nouveau parcours devait initialement se contenter de faire concourir des personnes en chaise roulante. Mais "c'est impossible à mettre en place à cause de la topographie de la ville, très vallonnée."

Une ambiance sud-américaine pourrait souffler sur le marathon cette année. Le sponsor a remis, lors de la conférence de présentation, un joli sombrero à la bourgmestre, Lydie Polfer, et à ses deux échevines, Simone Beissel (à gauche) et Sam Tanson (à droite).

Photo: Maurice Fick

Comme toujours, les riverains n'ont pas de souci à se faire: tous les quartiers de la ville resteront accessibles. De plus, 39 points de passage permettront aux véhicules de traverser le parcours lorsque le flux des coureurs le permettra.



La ville de Luxembourg, qui attend près de 120.000 visiteurs ce jour-là, recommande vivement de déposer sa voiture aux P+R Bouillon et Luxembourg-Sud. Des navettes gratuites y circuleront toutes les 10/15mn pour amener leurs passagers au Kirchberg, jusqu'à 3h du matin.

